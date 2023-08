Frischzellenkur für die Halle

Von: Bernhard Pelka

Martin Schanz und seine Helferinnen und Helfer stemmen in der Kunstturnhalle Weiskirchen derzeit eine Mammutaufgabe. Der Abteilungsleiter Wettkampfturnen bei der Sport-Kultur-Gemeinschaft Rodgau (SKG) und seine Leute müssen die Schnitzelgruben zur Verhinderung schlimmer Sportunfälle leeren, sanieren und wieder mit Schaumstoffstücken befüllen. Seit gut 15 Jahren ist das nicht mehr geschehen.

Martin Schanz, Abteilungsleiter Wettkampfturnen bei der Sport-Kultur-Gemeinschaft Rodgau, bei einer Übung am Seitpferd. © p / SKG

Rodgau – Auch wollen die Sportler um ihren Turnvater und Trainer Alois Sahm eine Wand der Halle streichen, das SKG-Logo und Schriftzüge aufmalen und den Kantenschutz an den Fallgruben erneuern. Bis zum Tag der offenen Tür am 16. September muss alles picobello sein.

Das alles muss jetzt entsorgt werden. Rechts im Bild: ein Teil der L-förmigen Schnitzelgrube, die etwa 1,80 Meter tief ist. © eyssen

„Es ist fantastisch“, lobt Turner und Landeskampfrichter Peter Döbert, ehemals Zweiter Vorsitzender des Vorgängervereins TGS, aus dem durch Verschmelzung mit TGMSV Jügesheim und zuletzt Sportvereinigung Weiskirchen die SKG geworden ist. „Wir haben einen harten Kern von 30, 40 Leuten von 18 bis 34 Jahre, die zupacken, wann immer das nötig ist.“ Im Schnitt sind zehn Freiwillige fast jeden Tag in der Halle. 100 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind schon angefallen, mindestens 150 weitere kommen dazu, schätzt Martin Schanz.

Die zwei Schnitzelgruben der Kunstturnhalle haben ein Volumen von 115 Kubikmeter, die mit rund 75 Kubikmeter Füllmaterial aus hautverträglichem PU-Schaumstoff eines regionalen Betriebs neu befüllt werden. Hinzu kommen noch Kantenschutzelmente und Matten, die individuell für die Maße der Grube angefertigt werden müssen. Die Kosten der Sanierung belaufen sich inklusive der mehr als 250 Arbeitsstunden an Eigenleistungen auf mindestens 30 000 Euro. „Aber das ist es uns Wert“, sagt Martin Schanz. „Denn die Jugend an unseren Sport heranzuführen, ist das schönste Erfolgserlebnis, das man sich selbst schenken kann.“

Beim Leeren der Gruben machten die Aktiven markante Funde: Bälle, Socken und Haargummis, aber auch Freundschaftsbändchen, eine Kugel aus Kunststoff fürs Kugelstoßen in der Halle, eine Armbanduhr und Geld: 6,13 Euro und 1,05 D-Mark.

Die ausgemusterten Schaumstoffschnitzel verteilen sich nach harter Handarbeit inzwischen auf zig Säcke mit je 2 500 Liter Fassungsvermögen und mit 120 Liter. Die Entsorgung dieser Unmenge Material ist problematisch. Auf Anfrage winkte der städtische Wertstoffhof ab. Der nimmt nur haushaltsübliche Mengen. Also haben Schanz und seine Kolleginnen und Kollegen sich im Umland umgesehen. „Es sieht danach aus, als wären die Frankfurter Entsorgungsbetriebe die Günstigsten“, erzählt Turner-Chef Schanz, der in der Oberliga antritt.

Die Schnitzelgrube war zugleich auch eine Fundgrube. © Eyssen, Sascha

„So eine Halle ist ein echter Luxus. Das gibt es sonst nur an Leistungsstützpunkten wie Frankfurt, Großostheim und Heusenstamm, die dem Deutschen Turnerbund zum Kadertraining dienen“, schwärmt der Naturwissenschaftler. „Das ist ganz was anderes als das übliche Angebot, darauf sind wir sehr stolz.“ Der Sport, den Schanz & Co. betreiben, geht zurück auf Turnvater Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852). Das Turnerkreuz mit den vier F hat seine Bedeutung durch ihn erhalten und steht für das Motto „frisch, fromm, fröhlich, frei“. Wobei fromm hier nichts mit einer religiösen Ansicht zu tun hat. „Die ersten Turnerinnen der ehemaligen TGS Jügesheim wurden sogar exkommuniziert, da sie ihre Trainingseinheiten im Turngarten hinter dem Gründungslokal Gasthaus und Metzgerei Göbel in der Mühlstraße während des sonntäglichen Gottesdienstes abhielten und dabei mit ihren knielangen Röckchen für damaliges Empfinden auch noch unziemlich aussahen“, sagt Schanz. Fromm im Sinne der Turnerbewegung stehe für treu und tugendhaft.

In Jügesheim gründeten Turner sowohl die TGM 1888 als auch die TGS 1895 und hatten das Turnerkreuz in ihrem Wappen oder ihren Fahnen. Im Treppenhaus der Geschäftsstelle der SKG Rodgau prangt in den Ostring hinein mehrfarbig das große Glasfenster mit dem Turnerkreuz.

Schon die Kleinsten üben eifrig:

Allein 300 Kinder werden bei der SKG beim Kinderturnen an die Übungen herangeführt. In dem Verein werden die kognitiven Fähigkeiten bereits der Kleinkinder im Kinderturnparadies abgerufen und gefördert. Für Kinder und Jugendliche erfolgt dann etwa ab Grundschulalter die Heranführung an die Geräte, wo es im Leistungsbereich bereits ab etwa acht Jahren etwa am Boden mit Saltos und Schrauben los geht. Die SKG-Männerturner sind fester Bestandteil der Hessischen Oberliga, die Frauen starten in der Landesliga. Sie werden dabei durch die Kooperationspartner des TSV und der TG-Lämmerspiel, der TGS Seligenstadt, dem TAV Eppertshausen und dem TV Hausen unterstützt. Am Tag der offenen Tür, am 16. September von 12 bis 17 Uhr, kann die renovierte Wettkampfhalle besichtigt werden am Sportplatz 7 in Weiskirchen. Parkplätze sind am Bürgerhaus vorhanden.