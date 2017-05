Frost dezimiert Erdbeer-Ernte

Früchte bräuchten zwei Wochen Sonne

+ © Wolf Letztes Mittel gegen den Nachtfrost: Mitarbeiter des Sandhofs verlegen Rohre der Beregnungsanlage auf dem Erdbeerfeld. © Wolf

Rodgau - Die Erdbeersaison in Hessen ist eröffnet, doch auf die ersten Früchte aus Rodgau müssen wir noch warten. Während sich Umweltministerin Priska Hinz gestern in Bickenbach beim Beerenpflücken fotografieren ließ, blickten Landwirte in Rodgau besorgt auf den Wetterbericht. Von Ekkehard Wolf