Geduldsprobe für Weiskirchen

Von: Ekkehard Wolf

Schlaglöcher, Risse, kaputte Bordsteine: Die Schillerstraße ist seit vielen Jahren sanierungsreif. © Wolf

Erhebliche Verkehrsbehinderungen kommen auf den Rodgauer Stadtteil Weiskirchen zu. Die Sanierung der Schillerstraße und der Daimlerstraße bedeutet bis zu drei Jahre Baulärm, Umleitungen und andere Einschränkungen.

Weiskirchen - Die Schillerstraße gilt seit vielen Jahren als Sanierungsfall. Die Fahrbahn gleicht einem Flickenteppich. Angesichts der Risse und Schlaglöcher fühlen sich Anwohner und Verkehrsteilnehmer an eine scherzhafte Rätselfrage erinnert: „Loch an Loch und hält doch – was ist das?“

Die Ausschreibung der Arbeiten soll Mitte/Ende August abgeschlossen sein, wie Bürgermeister Max Breitenbach auf Anfrage mitteilt. Er hoffe auf einen Baubeginn Ende September oder Anfang Oktober. Eine Bürgerversammlung am Mittwoch, 6. September, soll alle offenen Fragen beantworten. Bereits zuvor will die Stadt alle Anlieger anschreiben – und zusätzlich die Anwohner der Umleitungsstrecke.

Die Bauarbeiten sollen an der katholischen Kirche beginnen und sich dann nach und nach ostwärts fortsetzen. Das Straßenstück bis zum Fuß der Brücke ist etwa 300 Meter lang. Verkehrsprobleme erwartet der Bürgermeister vor allem dann, wenn die Brücke über die Bundesstraße 45 nicht befahrbar ist.

Rodgau: Schillerstraße ist ein Nadelöhr

Die Sanierung beschert der Schillerstraße zwar eine neue Fahrbahn und neue Gehwege, kann aber das grundlegende Problem nicht lösen: Die Straße ist ein Nadelöhr. Vor allem an der Einmündung in die Hauptstraße kommt es zu Konflikten.

Diese Einmündung ist eine der problematischsten Stellen in Weiskirchen. Dort treffen sich der Nord-Süd-Verkehr und die einzige West-Ost-Verbindung des Stadtteils. An einer Seite ist der Bürgersteig kaum breiter als ein Schrammbord. Beim Abbiegen kommt der Stadtbus kaum um die Kurve. Von der Schillerstraße ist die Einmündung schlecht einsehbar.

Seit Jahren bemüht sich die Stadt, diesen Knotenpunkt zu entschärfen. Das Problem: Mehr Platz für Fußgänger, Fahrrad- und Autofahrer lässt sich nur schaffen, wenn man ein oder mehrere Gebäude abreißt. Bisher ist es der Stadt nicht gelungen, ein Grundstück an dieser Ecke zu erwerben. Die Stadt sei weiterhin mit den Eigentümern im Gespräch, sagt Bürgermeister Breitenbach.

Bis zu drei Jahre Verkehrsbehinderungen in Weiskirchen

Mit einem Bebauungsplan will die Stadt die Flächen zum Ausbau des Verkehrsknotens planungsrechtlich sichern. Der Plan mit der Nummer W 30 wird gerade aufgestellt. Eine Veränderungssperre untersagt den Eigentümern für zunächst zwei Jahre alle „erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen“. Diese Sperre läuft im Herbst aus. Der Bürgermeister kündigt eine Verlängerung an.

Nach der Schillerstraße sollen die Bauarbeiten in Weiskirchen-Ost weitergehen. Dort wird die Daimlerstraße erneuert. Das Stadtparlament hat die Planung im Februar beschlossen.

Für beide Straßen zusammen rechnet Max Breitenbach mit einer Bauzeit von zweieinhalb bis drei Jahren: „Das wird natürlich eine Belastung für die, die da wohnen. Aber es geht nicht anders.“ (Ekkehard Wolf)

Schwierige Einmündung: Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Schillerstraße kommt der Stadtbus kaum um die Kurve. Wann sich an dieser Situation etwas ändern lässt, steht in den Sternen. © Pelka