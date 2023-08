Irrfahrten über den Gehweg

Von: Bernhard Pelka

Walter Rebel hat schon mehrfach schlechte Erfahrungen mit Gehwegfahrern vor seinem Haus gemacht. Auf unserer Aufnahme läuft indessen alles korrekt. © Pelka

Der Protest gegen die Neuordnung der Parkstände in der Babenhäuser Straße in Jügesheim wird massiver. Ein Anwohner kündigt jetzt eine Klage gegen die Stadt an, sofern jemand durch die Neuerung zu Schaden kommt. Er sieht die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet.

Jügesheim – Bisher gab es bei der Stadt wegen der Verkehrssituation in der Babenhäuser Straße mündlichen und schriftlichen Protest. Jetzt könnten die Umgangsformen rauer werden. Anwohner Walter Rebel kündigt an, die Stadt zu verklagen, sofern bei ihm vor der Haustür durch rücksichtslose Gehwegfahrer jemand zu Schaden kommt. Der 77-Jährige hat sich beim Rechtsschutz des ADAC schon über seine Möglichkeiten informiert und danach die Stadt aufgefordert, Abhilfe zu schaffen.

Worum geht es dem Jügesheimer konkret? Die Ordnungsbehörde der Stadt soll verhindern, dass Fahrzeuge den Gehweg in der Babenhäuser Straße im Begegnungsverkehr als Ausweichfläche nutzen und Verstöße ahnden. Die seien Alltag, seit die Stadt das Parken auf dem Gehweg verboten und damit den Straßenraum verkleinert habe, weil die Autos seither auf der Fahrbahn stehen müssen.

Autofahrer müssten nun Buchten zum Ausweichen ansteuern. „Und zwischendrin wird ordentlich Gas gegeben, um zur nächsten Lücke zu kommen“, beobachtet der Rentner. Wer das nicht schaffe, fahre im Begegnungsverkehr einfach auf dem Gehweg und damit dicht an den Hauswänden weiter. Besonders schlimm sei es morgens und gegen Abend im Berufsverkehr. Die an sich gute Idee, die Gehwege frei zu machen von Autos, habe also schlimme Folgen.

Die hat Rebel (er wohnt im Haus Nummer 39) gleich mehrfach erleben müssen. „Mein Sohn wurde beim Verlassen unseres Geländes am Hoftor dreimal fast umgefahren, einem Handwerker, der bei uns war und aus seinem Auto etwas holen wollte, ist es einmal genau so ergangen und meiner Frau haben sie das Fahrrad beim Hinausschieben fast gerammt.“ Auch er selbst habe mehrere Schreckmomente wegen Gehwegfahrern erlebt – „Einmal sogar mit gleich drei Autos hintereinander“.

Der Stadt wirft der frühere Einkaufsleiter bei einem Großkonzern Untätigkeit vor. Die Stadt wiederum entgegnet in Schreiben, die bisher regelmäßigen Kontrollen hätten keine negativen Erkenntnisse ergeben. Allenfalls könne es sich um Einzelfälle handeln – so, wie sie auch im restlichen Stadtgebiet vorkommen. Die Anwohner könnten sicher sein, dass das Ordnungsamt seinen Pflichten nach komme. Auch der Polizei seien allerdings keine massiven Verstöße bekannt. Rebel versichert, von den Kontrollen nichts registriert zu haben und sagt: „Wenn man hier die Anwohner in der Straße nach den Kontrollen fragt, dann lachen sie nur über die Stadt.“ Der Ruheständler fordert Pfosten vor seiner Haustür auf dem Gehweg zum Schutz der Fußgänger und regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen. Die seien aus rechtlichen und technischen Gründen nicht möglich, lehnt die Stadt ab.

Die Probleme mit Gehwegfahrern in der Babenhäuser Straße sind nicht neu. Schon 2019 hatte unsere Zeitung von Ärger und Sorgen eines Anwohners im Haus Nummer 14 berichtet. Nächtliche Falschfahrer missbrauchten den bis zu 3,80 Meter breiten Gehweg vor seinem Haus bei Gegenverkehr als Ausweichfahrbahn und drückten sich zwischen parkenden Pkw und Hauswänden dicht am Schlafzimmer des Anwohners vorbei. Dessen Nachbar hatte sein einst zur Straße gerichtetes Schlafzimmer im Haus Richtung Garten verlegt. Auch damals sagte die Stadt, weder Ordnungsamt noch der Polizei seien die nächtlichen Irrfahrten bekannt.