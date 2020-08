Gewerbesteuer momentan kein Grund zur Sorge

Rodgau – Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in Rodgau bisher nicht so stark eingebrochen wie in anderen Städten und Gemeinden der Region. Als Beleg dafür nennt Bürgermeister Jürgen Hoffmann die geplanten Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes an die Kommunen. Rodgau soll 4 665 904 Euro erhalten.

Zum Vergleich: Die etwa gleich große Stadt Dreieich bekommt fast doppelt so viel (8,66 Millionen), das deutlich kleinere Obertshausen 6,28 Millionen. Spitzenreiter im Kreis Offenbach ist Neu-Isenburg, das eine Ausgleichszahlung von 26 Millionen Euro erwartet. Die staatliche Hilfe stelle einen ausgewogenen Ausgleich dar, würdigt Bürgermeister Hoffmann. Er sei dankbar für die 4,66 Millionen Euro: „Die federn eine ganze Menge ab.“ Zusammen mit der Ausgleichszahlung liege das Rodgauer Gewerbesteueraufkommen in der ersten Jahreshälfte nur knapp unter dem sehr guten Vorjahresergebnis. Damals hatte die Stadt bis zum 31. Juli 22,8 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Zurzeit liege Rodgau mit der Ausgleichszahlung bei 21,9 Millionen. Jetzt sei „nicht der Moment, an dem man jammern sollte“, betont Hoffmann: „Bund und Land haben positive Akzente gesetzt. Das ist bemerkenswert.“ Eine Nothilfe in dieser Größenordnung sei bisher einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Er freue sich, dass die mittelständischen Unternehmen in Rodgau „im Moment einigermaßen durch die Krise kommen“, betont Jürgen Hoffmann. Es handele sich allerdings um eine Momentaufnahme. Niemand könne eine Prognose für die nächsten Wochen oder Monate abgeben. Es bleibe wichtig, die Entwicklung der ortsansässigen Unternehmen im Blick zu behalten und mit den Unternehmen im Gespräch zu bleiben. In der Coronakrise müsse allen bewusstsein, „dass wir auf einem schmalen Grat wandeln. Es muss nur einen Ausrutscher geben und ruckzuck haben wir eine Situation, die wir alle nicht wollen.“ eh