Glasfaserausbau in Rodgau geplatzt

Glasfaser bis ins Haus? Davon kann man in Rodgau nur träumen. (Symbolbild)

Keine Glasfaser für Rodgau: Noch vor Vertragsschluss hat sich ein Anbieter zurückgezogen. Bürgermeister Max Breitenbach ist sauer.

Rodgau – Mit einem Ausbau des Glasfasernetzes in Rodgau ist in der nächsten Zeit nicht zu rechnen. Bürgermeister Max Breitenbach teilte das am Mittwochabend auf Facebook mit, ergänzt um den Hinweis: „Max Breitenbach fühlt sich wütend.“ Die Wut richtet sich gegen die Deutsche Telekom. „Danke für nichts, Deutsche Telekom AG“, ätzt der Bürgermeister.

Seinen Angaben zufolge wollte die Stadt einen Vertrag mit einem Anbieter schließen, der in Rodgau ab 2024 auf eigene Rechnung den Glasfaserausbau betreiben wollte. Die Beschlüsse dazu sollte der Magistrat am kommenden Montag fassen.

Daraus wird nichts. Das Unternehmen hat sein Angebot zurückgezogen, und zwar „aufgrund des Gebarens der Deutschen Telekom“. „Damit ist unser Projekt vorerst geplatzt und alles zurück auf Null“, so Breitenbach. Er zieht eine Parallele zum Glasfaserausbau in Taunusstein. Dort habe die Telekom nach jahrelangem Nichtstun erst gehandelt, als ein Ausbau durch Dritte erfolgen sollte. Die Telekom habe aber nur die wirtschaftlich attraktiven Ortsteile in ihren Ausbau aufgenommen. Der andere Anbieter habe daraufhin seine Aktivität gestoppt, sodass kein flächendeckender Ausbau stattfinde.

Der Rodgauer Bürgermeister reagiert emotional: „Der ganze Vorgang macht mich fürchterlich sauer, denn so verzögert sich der dringend benötigte Glasfaserausbau nur noch weiter.“

Schon sein Vorgänger Jürgen Hoffmann hatte sich für eine schnellere Internetanbindung eingesetzt. Nach langen Verhandlungen baute die Telekom ihr Breitbandnetz im Kreis Offenbach aus - damals noch in einer Kombination aus Glasfaser- und Kupferleitungen. Damals (2017/18) ging es um Bandbreiten von bis zu 100 MBit/s. Die Arbeiten in Rodgau dauerten erheblich länger als geplant. (eh)