Große Benefiz-Gala nach Wohnhausbrand in der Breslauer

Rodgau – Bürgermeister Max Breitenbach hat die Schirmherrschaft für das Benefizkonzert zu Gunsten der Geschädigten des Wohnhausbrandes in der Breslauer Straße vom 28. Dezember übernommen. Die Offenbacher Band PFH mit Peter Gottwald, Frank Sattler und Hugo Reinhardt tritt ohne Gage am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr im Jügesheimer Hotel-Restaurant Wolfschlucht, Am Wasserturm 12, auf. Einlass ist ab 17 Uhr.

Der Eintritt, der 1:1 gespendet wird, beträgt 30 Euro – inklusive Catering und Standardgetränken. Die Band spielt Schlager und Oldies. Tanzen ist an dem Abend ausdrücklich erwünscht. Ob die Gema Gebühren erhebt, steht nach Auskünften der Band noch nicht fest. Zu hören sein werden unter anderem Hits wie „Rivers of Babylon“, „Hello again“, „Love is in the Air“, „Joana“, „Mendocino“, „Santa Lucia“ und „Have you ever seen the rain.“

Der Dachstuhlbrand hatte am frühen Morgen des 28. Dezember mehrere Wohnungen in der Breslauer Straße 37 bis 43 unbrauchbar gemacht. Verletzt wurde niemand, aber 53 Personen kamen für zunächst eine Nacht auf Kosten der Stadt in einem Hotel unter. Die Zusage, die Unterbringungskosten auch bis vorerst zum nächsten Montag zu tragen, liegt seitens der Stadt aktuell noch für zwei Familien vor – eine mit vier, die andere mit sechs Kindern. „Diese Familien suchen dringend Wohnungen“, appelliert Bürgermeister Max Breitenbach. Wer Platz habe, der könne sich beim Ordnungsamt (z 06106 693 1210) melden. Mehrere Sponsoren stemmen nun die Benefiz-Gala: Wolfschlucht, PFH-Band, Gathof Druck, Bäckerei Schäfer, Main Getränke, BG Security Hanau und der Ausländerbeirat mit dessen stellvertretendem Vorsitzenden Baye Fara Sall. bp