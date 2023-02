Großeinsatz in Rodgau: Polizei riegelt Wohngebiet ab – Spezialkräfte vor Ort

Von: Romina Kunze

Am Donnerstagnachmittag (16. Februar) rückten etliche Einheiten der Polizei in einem Wohngebiet in Rodgau an. Auch Spezialkräfte sollen im Einsatz gewesen sein. © 5Vision

Die Polizei rückte mit mehreren Einheiten in Rodgau an und riegelten ein Wohngebiet über Stunden ab. Die Hintergründe des Einsatzes sind noch unbekannt.

Rodgau – Großaufgebot der Polizei in Rodgau: Am Donnerstagnachmittag riegelte die Polizei ein Wohngebiet in der Nähe der Hanauer Straße über mehrere Stunden ab. Nach ersten Informationen von 5vision.news sollte hier eine tatverdächtige Person festgenommen werden. Bestätigt wurde dies von Behördenseiten bislang noch nicht.

Nach und nach trafen weitere Einheiten an der Einsatzstelle ein; darunter auch mit Sturmgewehr bewaffnete Spezialeinheiten und eine Hundestaffel. Der Zugang zu dem Wohngebiet war über einen längeren Zeitraum gesperrt, berichtet 5vision.news weiter. Verhandlungsspezialisten sollen im Kontakt mit der gesuchten Person gestanden haben. Das Spezialeinsatzkommando bereitete währenddessen den Zugriff vor. Zu den genauen Hintergründen und den Ausgang des Einsatzes äußerte sich die Polizei noch nicht. (rku)