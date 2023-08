Helfer mit Herz aus Hainhausen

Großer Empfang im Rathausfoyer für Ewald Simon zum 80. Geburtstag. Der Jubilar ist ein Hans Dampf in allen Gassen.

Freuten sich mit Ewald Simon (MItte) über so viel Wertschätzung: die CDU-Bundestagsabgeordnete Patricia Lips, Waltraud Simon, Frank Lortz, und Heiko Lautenschläger. © Pelka, Bernhard

Rodgau – „Großer Mann des Ehrenamts“, „beispielhafter Kümmerer“, „Hans Dampf in allen Gassen“: Die Wertschätzung für Ewald Simon während des Empfangs der CDU Rodgau Mitte zu dessen 80. Geburtstag hätte nicht größer sein können. Der Landtagskandidat und Vizepräsident des Hessischen Landtags, Frank Lortz, hielt nicht nur die Laudatio, sondern überreichte namens der Landesregierung an Simon auch ein Ehrenzeichen, das ausschließlich wichtige Repräsentanten erhalten: einen Hessen-Löwen aus Höchster Porzellan. Heiko Lautenschläger, Vorsitzender der CDU Rodgau Mitte, toppte das noch mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft – der höchsten Auszeichnung, die die Union vergibt.

Bürgermeister Max Breitenbach (rechts) machte Ewald Simon (links) ein beziehungsreiches Geschenk: Farbspray für weitere Aktionen auf Radwegen, um dort etwa durchdrückende Wurzeln markieren zu können. © Pelka, Bernhard

Zuvor hatte Lortz im Foyer des Rathauses ausführlich die Verdienste von Ewald Simon in der Politik und im Vereinsleben gewürdigt. Als „Urgestein der CDU“ habe er „die gesamte Palette dessen durchgemacht, was in der Kommunalpolitik möglich ist“. Lortz dankte herzlich für so viel Schaffenskraft und bezog in seinen Dank auch Simons Ehefrau Waltraud ein, ohne deren Unterstützung eine solche ehrenamtliche Karriere nicht möglich sei. „Ihr zwei seid ein Gemeinschaftskunstwerk“.

Musikalisch dankte die Formation „DaChor“ des Gesangvereins Eintracht Hainhausen, geleitet vom Vorsitzenden Norbert Franz (rechts). Drei Titel gaben die Sängerinnen und Sänger im schwül-warmen Rathausfoyer für Ewald Simon zum Besten – unter anderem „Wer kann ohne Wind segeln?“ und „Weit, weit weg.“ © pelka

Heiko Lautenschläger hatte zuvor die vielen Gäste begrüßt und zitierte Konrad Adenauer, um die Bedeutung des Empfangs zu unterstreichen: „Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat.“ Dies sei ein solcher Tag. Unermüdlich kümmere sich Ewald Simon um die Belange der Partei und um die Belange der Bürgerinnen und Bürger.

Der Hainhäuser Ehrenortsvorsteher und langjährige Stadtverordnete selbst wiederum erläuterte in seinen herzlichen Dankesworten, was ihn antreibe: „Ich weiß, wie schön es ist, anderen helfen zu können. Dieses Gefühl kann man mit Worten nicht beschreiben.“

Für die Fraktion würdigte Clemens Jäger die Verdienste des Geehrten und zollte ihm als ältestem Stadtverordneten „Respekt vor Ihrer Arbeit“.

Bürgermeister Max Breitenbach attestierte dem umtriebigen Helfer mit Herz, dieser müsse eigentlich auch Ehrenmitglied der Stadtverwaltung werden – „so oft geben sie uns Hinweise, was besser werden könnte.“ Simon mache Rodgau „ein Stück weit besser“ – nicht als Nörgler, sondern als Mann, der immer die Lösung im Blick habe und dafür stets selbst mit anpacke. IGEMO-Chef Ralf Kunert attestierte der Hauptperson des Vormittags „eine ganz spezielle Art, auf Menschen zuzugehen, die Wertschätzung gut brauchen können“. Ralf Neuhäusel dankte dem Jubilar für das Engagement im Geschichts- und Kulturverein Hainhausen. Simon sei „mit Herzblut dabei“. Besonders, wenn es um den Ortsbrunnen gehe.

Ewald Simon ist ein Mann im Eiltempo. Termine erledigt er schnell und präzise. Und als Fußgänger zieht er den strammen Schritt einem gemütlichen Schlendergang vor. Die Eile hat ihren guten Grund. Denn Ewald Simon ist immer für andere da. Er ist in Zeitdruck, weil er sich für sein Umfeld so viel Zeit nimmt.

„Wie fülle ich eine Vorsorgevollmacht aus?“ „Wie geht das noch mal mit dem Wohngeld?“ Solchen Fragen widmet sich der Ehrenortsvorsteher gern. Parkbank kaputt, ein Radweg von Wurzeln oder von Frost beschädigt, Wildwuchs am Straßenrand, Hilfe für ein Stadtteilfest: Ewald Simon packt mit an und trommelt weitere Helfer zusammen. Das wissen die Hainhäuser. Auf ihn können sie sich verlassen. bp