Hilfestellung bei der Berufswahl

Teilen

Infos und Gespräche sind wieder in Präsenz möglich. Eine gute Chance, erste Kontakte zu knüpfen. Archi © WOLF

Nieder-Roden – Erzieher werden, sich zur Verfahrensmechanikerin ausbilden lassen, im Bäckerhandwerk lernen oder Betriebswirtschaftslehre und internationales Management studieren: Die Möglichkeiten der Berufswahl sind vielfältig, aber für manche Schulabgänger fast unüberschaubar.

Am Samstag, 25. Februar, haben junge Menschen in der Zeit zwischen 10 bis 15 Uhr bei der Bildungsmesse Rodgau Gelegenheit, sich über berufliche und schulische Ausbildungswege zu informieren und erste Kontakte zu möglichen Arbeitgebern knüpfen. Das Motto lautet „Wir suchen dich!“ Offizieller Auftakt ist bereits um 9.30 Uhr, wenn Bettina Stark-Watzinger, Bundesministerin für Bildung und Forschung aus Berlin, die Veranstaltung eröffnet.

Weil die persönliche Begegnung für einen ersten Eindruck unverzichtbar ist, freuen sich alle Beteiligten, dass die Bildungsmesse Rodgau wieder mit echten Besuchern und Ausstellern über die Bühne gehen kann und nicht virtuell per Bildschirm stattfinden muss. Auf dem Gelände der Heinrich-Böll-Schule und der Sporthalle präsentieren sich etwa 120 Aussteller. Zum 27. Mal richtet die Stadt Rodgau unter anderem mit Ausbildungsbetrieben, Handwerk, Behörden oder Bildungseinrichtungen die Bildungsmesse aus.

Wer in absehbarer Zeit die Schule beendet, sich beruflich orientieren will oder Fragen zu Ausbildungs- oder Studiengängen hat, sollte das kostenfreie Angebot nutzen. Gern gesehen wird es übrigens, wenn Eltern ihre Kinder begleiten.

Informationsstände, anschauliche Mitmachangebote, Last-Minute-Bewerbungen: all das soll dazu beitragen, dass die jungen Leute wissbegierig dabei sind. Das Messeheft, das alle Aussteller und Standpläne enthält, wird derzeit an alle Haushalte verteilt. Die Schulen haben es bereits vorab zur Vorbereitung erhalten. So können sich Besucher auch schon über Aussteller informieren und bereits digital in Kontakt treten.

Weil das Herumlaufen und viele Gespräche auch hungrig und müde machen, wird auch für eine entsprechende Messeverpflegung und Pausenmöglichkeit gesorgt, die die Firma Spielraum übernimmt.

Die Parkmöglichkeiten rund um das Gelände an der Wiesbadener Straße sind eingeschränkt. Deswegen sind Parkplätze am Badesee in Nieder-Roden vorgesehen. Ein kostenloser Shuttle-Bus der Stadtwerke Rodgau pendelt im Dauertakt zwischen 9.15 und 15.30 Uhr zwischen dem Parkplatz am Strandbad und der Heinrich-Böll-Schule. siw