Hopper ersetzt Sammeltaxi in Rodgau

+ © p/kvgOF Optimistisch sehen sie dem Start des neuen Sammeltaxis entgegen, von links: Prozessmanager Maximilian Maisel (Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach), Bürgermeister Max Breitenbach, Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger und Markus Ebel-Waldmann (Betriebsleiter der Stadtwerke Rodgau). © p/kvgOF

Der „Hopper“ ersetzt ab Juli das Anrufsammeltaxi (AST) in Rodgau. Das neue Angebot ist politisch umstritten - vor allem wegen der hohen Kosten für die Steuerzahler.

Rodgau – Ein neuer Betreiber mit neuen Fahrzeugen ersetzt das bewährte Anrufsammeltaxi (AST) in Rodgau. Am Montag, 3. Juli, nimmt der sogenannte Hopper seinen Betrieb auf.

Das funktioniert im Prinzip wie beim Sammeltaxi: Der Hopper fährt nur bei Bedarf. Dabei bündelt der Betreiber die Fahrtwünsche unterschiedlicher Kunden.

Fünf Unterschiede zwischen Hopper und AST

Für die Nutzer unterscheidet sich der Hopper in fünf Punkten vom bisherigen AST:

Der Hopper fährt nicht nach Fahrplan.

Es gibt mehr Ein- und Ausstiegspunkte (Haltestellen).

Man kann eine Fahrt nicht nur telefonisch buchen, sondern auch über eine Smartphone-App.

Man muss den Fahrtwunsch nicht mehr mindestens 30 Minuten vor Abfahrt anmelden.

Der Fahrpreis steht nicht im Voraus fest, sondern wird erst bei der Buchung mitgeteilt.

Für die Steuerzahler in Rodgau wird es teurer

Auch für die Stadt Rodgau ändert sich etwas: Der Hopper wird teurer als das bisherige Anrufsammeltaxi. Schon für die ersten sechs Monate muss die Stadt etwa 135 000 Euro bezahlen. Das AST kostete in einem vergleichbaren Zeitraum 72 000 Euro.

Ab 2024 wird der Hopper über die Kreisumlage finanziert. Rodgau muss dann mit jährlichen Kosten von bis zu 1,15 Millionen Euro rechnen (Stand: Mitte 2021). Neuere Zahlen waren gestern weder aus dem Rathaus noch von der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF) zu erfahren.

Der Hopper ist in Rodgau politisch umstritten

Der Hopper ist in Rodgau politisch umstritten. Das Stadtparlament hat zunächst lediglich einen Versuchsbetrieb („Pilotphase“) beschlossen, der bis Ende 2024 befristet ist. Zusätzlich hat die neue Parlamentsmehrheit im April den Magistrat beauftragt, mit der kvgOF über einen modernen, emissionsarmen und bedarfsgerechten Ersatz für die Stadtbuslinie OF-40 zu verhandeln.

Bisher ist der Hopper nur ein Ersatz für das Anrufsammeltaxi. Dennoch lässt sich Bürgermeister Max Breitenbach in einer kvgOF-Pressemitteilung mit dem Satz zitieren: „Es ist gut, in Rodgau das Mobilitätsangebot so zu erweitern.“ Stadtwerke-Betriebsleiter Markus Ebel-Waldmann wird in der gleichen Mitteilung mit der Aussage zitiert, der Hopper schließe eine Lücke im öffentlichen Nahverkehr.

Rodgau: Hopper macht Taxibetrieben Konkurrenz

Im Gegensatz zum Anrufsammeltaxi wird der Hopper nicht von einem örtlichen Taxiunternehmen betrieben. Die kvgOF hat den Betrieb an die Clever Shuttle Südwest GmbH (Darmstadt) vergeben. Deren Muttergesellschaft GHT Mobility GmbH (Berlin) hat am 3. Mai Insolvenz angemeldet, nachdem sich die Deutsche Bahn AG als Mehrheitseignerin zurückgezogen hat. Die Regionalgesellschaften seien von der Insolvenz nicht betroffen, die Verkehre würden bis auf Weiteres weitergeführt, teilte das Unternehmen mit. (Ekkehard Wolf)