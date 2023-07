Inklusive Zirkus-Ferienspiele der Sportfreunde Rodgau gehen zu Ende

Teilen

Gut zuhören und genau hinschauen, hieß es beim Proben. Am Ende verabschiedeten sich die kleinen Akrobaten mit einer großen Show. © Karin Klemt

Inklusion stand bei den Zirkus-Ferienspiele der Sportfreunde Rodgau ganz oben. Die aufregenden Tage endeten mit einer erfolgreichen Vorstellung vor einem dankbaren Publikum.

Jügesheim – Was für ein Zirkus! Eine knappe Woche lang haben 60 junge Artisten fleißig gelernt und geübt, bevor die Gruppe ein dankbares Publikum in der EVO-Sportfabrik begeisterte. Dabei waren auch Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen – denn wie die Premiere im Vorjahr funktionierten die zweiten Zirkus-Ferienspiele der Sportfreunde Rodgau inklusiv.

Anders als beim ersten Mal fanden die Proben wie auch die große Show freilich nicht beim Edelweiß-Partner auf der Gänsbrüh, sondern des Wetters wegen sprichwörtlich im Saale statt. Aus ganz Rodgau und auch Rödermark fanden sich die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren seit Montag täglich um 10 Uhr in der Turnhallen-Manege ein, wuchsen mit zwei Trainerinnen vom Spiele-Zirkus aus Köln und ihren zehn ehrenamtlichen Betreuern zum Team zusammen und planten gemeinsam das Programm für die Vorstellung.

Das Angebot hat offenbar eingeschlagen: Laut Hannah Sahm, Kinderschutzbeauftragte des Vereins und Kopf des Organisationsquintetts, waren die 60 Plätze binnen weniger Wochen vergeben. „Eine Meldung kam sogar aus Frankfurt“, sagt Sahm. Die habe das Team mit elf weiteren Namen allerdings auf die Warteliste setzen müssen.

Nachwuchsartisten übten eifrig an artistischen Fähigkeiten

„Es funktioniert richtig gut“, fasste die Organisationschefin, selbst Mutter von drei Kindern und als Sozialpädagogin unter anderem bei der Deutschen Sportjugend in ihre Aufgabe hineingewachsen, am Mittwoch ihre Eindrücke zusammen. Alle Kinder hätten sich gut eingefunden und arbeiteten eifrig an ihren artistischen Fähigkeiten. Immer wieder motivierten sich die Nachwuchs-Artisten gegenseitig mit Applaus. Alle hatten feste Bezugspersonen unter den Betreuern, die laut Sahm vielfach Übungsleiter bei den Sportfreunden sind. Für Kinder mit Handicaps wie etwa Autismus, Down-Syndrom oder Entwicklungsdefiziten waren speziell geschulte Mitarbeiter eingesetzt und betreuten ihre Schützlinge individuell.

Entsprechend den vorhandenen oder noch zu entdeckenden Talenten war die Auswahl an Zirkus-Künsten breit angelegt: Akrobatik und Jonglieren waren ebenso im Angebot wie das Spiel mit Diabolos oder Flower-Sticks, es gab eine Feuer-Show und natürlich auch Clowns. „Niemand wird hier zu etwas gezwungen“, betonte eine der Zirkus-Trainerinnen. „Angst haben“ – zum Beispiel vor Feuer – „ist völlig in Ordnung. Wer nicht will, muss nicht mitmachen.“

Ihre Talente erproben und neue entdecken konnten 60 Kinder beim integrativen Zirkusprojekt der Sportfreunde – eine Woche Spaß. © Klemt, Karin

Hohe Unterstützungsbereitschaft für Zirkusprojekt

Auch sonst werden die Sicherheit der Kinder und der Schutz ihrer Persönlichkeit nach Worten von Hannah Sahm, die das Amt der Kinderschutz-Beauftragten mit Michael Lindner versieht, bei den Sportfreunden großgeschrieben. Während des Jahrs bieten die Beauftragten auch Selbstbehauptungskurse für Kinder und Jugendliche an, seit Mitte 2020 hat der Verein ein umfassendes Kinderschutzkonzept.

Begeistert zeigte sich das Organisationsteam von der Unterstützung, die das Zirkusprojekt in der Stadtgesellschaft gefunden hat. „Wir bekommen jeden Tag Lebensmittelspenden“, sagt eine Helferin. Das Mittagessen lieferten zwei Rodgauer Restaurants, serviert wurde es vom achtköpfigen ehrenamtlichen Küchenteam. Die Reihe der Sponsoren reichte von kleinen Geschäften über einen großen Lebensmittelmarkt bis zum Lions-Club. (Von Oliver und Karin Klemt)