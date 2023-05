„Jacob-Sister“ Eva feiert ihren 80. in Rodgau

Von: Michael Prochnow

Teilen

Sprühend voller Energie: Eva Jacob weiß sich auch mit fast 80 Jahren bestens in Szene zu setzen. © Prochnow

Kaum zu glauben: Eva Jacob von den legendären „Jacob Sisters“ wird 80. Zu ihrem runden Geburtstag steigt in Rodgau eine große Sause - eine musikalische Zeitreise auf zwei Bühnen.

Weiskirchen – Howard Carpendale und Peter Maffay bei Mutter Gabi? Es sind zwar Doubles, die in der Gaststätte am Tannenmühlkreisel auftreten, „aber die Besten“, betont Thomas Lerchenberger. Er organisiert anlässlich des 80. Geburtstags der Eva Jacob von den Jacob Sisters eine „Zeitreise“, die auch bei einem Elvis-Darsteller und einer Michael-Jackson-Show Halt macht. Am Samstag, 17. Juni, wird ab 15 Uhr mit zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern auf zwei Bühnen gefeiert.

Das Wiegenfest der strohblonden Sächsin aus Neu-Isenburg ist zwar schon am 8. Juni. Aber acht Tage später erhalten Fans, Freunde und Weggefährten des einstigen Quartetts mit den weißen Pudeln Gelegenheit zu gratulieren. Auf der Gästeliste stehen so illustre Namen wie Ingrid Steeger aus der Serie „Klimbim“, die Schlagersänger Vanessa Neigert und Olaf Henning, die Weather Girls, Dante Thomas, DJ Blondi von Mallorca, der Magier Norman Gatsby, Model Gina Lisa Lohfink und die Cheerleader der Frankfurt Galaxy.

„Für das Geburtstagskind richten wir eine Lounge mit Sofa, Sessel und Stehlampe aus den 50er-Jahren ein“, kündigt Lerchenberger an, ganz im Stil der Anfangszeit der Schwestern. „Wir haben schon als Kinder auf Hochzeiten gesungen und Gedichte aufgesagt“, erzählt Eva Jacob und verrät gleich einen ihrer Streiche: „Da hat sich schon mal eine von uns unterm Brautkleid versteckt.“

Aufgewachsen sind sie im Café ihrer Eltern in Schmannewitz in der Dahlener Heide. Ihr Vater war Bäcker und Konditor und ließ die Töchter Erdbeeren knibbeln, erinnert sich die Zweitjüngste. Bis heute bereitet sie die Torte mit den süßen Früchten in einem Puddingboden, erläutert sie das Rezept mit allen Zutaten. Nach der Flucht in den Westen 1958 führte die Familie erneut Gastbetriebe. Der Vater unterschrieb die Verträge für die Auftritte der Kinder, „aber einen Manager hatten wir nie“.

Damals kamen nach einer Vorstellung Veranstalter auf sie zu und vereinbarten die nächsten Termine. So tourte die erste deutsche Girls-Band rund um den Globus. „Hongkong war sehr interessant“, denkt Eva Jacob an die fremde Kultur. In New York haben sie im „Nest“ des Hilton gewohnt, ganz oben im Penthouse, schwärmt sie von der Aussicht. Sie waren auf Hawaii und in Las Vegas. Dort trafen die Vier auf Louis Armstrong, Sammy Davis Jr. und Duke Ellington, mit denen sie zusammen im Rampenlicht standen.

Hitchcock war begeistert von ihnen, vielleicht weil er mit einer Sächsin verheiratet war. Bob Hope wollte sie für einen Auftritt für Soldaten an der Front gewinnen, das lehnte aber Papa Jacob ab. In Spanien und Italien haben sie Filme gedreht, das hat den jungen Damen sehr gut gefallen, schwärmt die Künstlerin. „Ich habe immer Lampenfieber“, gesteht sie, „das Kribbeln muss da sein, sonst ist man transusig.“

Eva Jacob schätzt die Atmosphäre vorm großen Publikum. Mit 80 tritt sie nun ein bisschen langsamer. „Wir hatten ein Leben lang Stress“, sagt sie. „Jetzt schlafe ich eine Stunde länger und mache nur noch, worauf ich Lust habe.“ Zum Beispiel die Zeitreise bei „Mutter Gabi“ an der B 448. Das Geburtstagskind freut sich darauf, viele Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen.

Zeitgenossen, die auf ein hohes Alter spekulieren, rät die zweifache Mutter: „Immer optimistisch bleiben und allen Menschen freundlich begegnen, das baut auf!“ (Michael Prochnow)