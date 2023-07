In Rodgau geht’s jetzt richtig los

Alle freuen sich (von links): Michael Schüßler, Sandra Listing, Martin Rauchhaus, Sonja Flottmann mit Cosmo, Stephan Gol, Max Breitenbach. © WEIL

Den offiziellen Startschuss für den Aufbau einer Kinder- und Jugendfarm in Rodgau haben Verein und Stadt jetzt mit einem unbefristeten Pachtvertrag gegeben. Ein Gelände im Finkenweg in Höhe der Häuser 39-47 mit 2 391 Quadratmetern Fläche steht zur Verfügung. Die Stadt hatte die Fläche für insgesamt 31 323 Euro erworben. Ein Bebauungsplan existiert, eine Erschließung ist nicht vorgesehen.

Jügesheim – Das Areal erstreckt sich vom Spielplatz bis zu den Gartenanlagen und nach unten bis zur Rodau. Der Verein hat das Grundstück zum 1. Juni für einen „niedrigen dreistelligen Betrag“ jährlich gepachtet, wie Vorstand Martin Rauchhaus sagte.

Das Gelände soll in einen außerschulischen Lernort verwandelt werden, an dem Kinder und Jugendliche entdecken, spielen und vor allem mitgestalten können. Entstehen soll eine Kombination aus Abenteuerspielplatz und Kinderbauernhof, die für sechs- bis 14-Jährige geeignet ist. Dabei geht es insbesondere um die Weiterentwicklung von Geschicklichkeit und Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen.

Großen Wert legen die Initiatoren des Projekts darauf, dass keine fertigen Konzepte vorliegen, die jetzt schnell aus dem Hut gezaubert werden. Im Gegenteil: „Jetzt kann man noch Ideen einbringen und etwas aufbauen“, sagte Sonja Flottmann.

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten soll ein verantwortungsvoller Umgang mit Natur, Tiere und Pflanzen stehen. Doch zunächst muss gewerkelt werden: Für all das, was entstehen soll, muss beispielsweise der Umgang mit Hammer, Nägeln und Bohrmaschine geübt werden. Handwerkliches Geschick möchte gerne Martin Rauchhaus vermitteln. Der Ingenieur, der kurz vorm Ruhestand steht, sieht das gewissermaßen als Gegenveranstaltung zu all den Unterhaltungsmöglichkeiten, die das Internet bietet.

Doch zunächst brauche es erst mal einen Unterstand als Wetterschutz, sagt der Vorsitzende. Außerdem wünscht sich der Verein einen gut erhaltenen Bauwagen, der als Materiallager dienen soll. Darüber hinaus ist eine Feuerstelle geplant, die aber erst dann genutzt wird, wenn die Brandgefahr durch die große Trockenheit nicht mehr besteht. Ein Barfußpfad, Matschplatz und Spielzonen sind außerdem angedacht.

Ein Teil des Geländes ist nur eingeschränkt zu nutzen, wie eine Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde ergab: Am Rodauufer stehen einige unter Schutz stehende Wildpflanzen. Die Fläche ist als Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. An der Rodau gilt dort Biberschutz.

Die anfänglichen Öffnungszeiten werden sich danach richten, wie oft ehrenamtliche Personal als Aufsicht zur Verfügung steht. Angedacht sind wochentags zwei oder drei offene Nachmittage. Langfristig soll es aber täglich ein offenes Angebot geben. Vormittags könnten Kindergärten und Schulen die Kinder- und Jugendfarm als Ausflugsziel besuchen oder für bestimmte Projekte nutzen.

Der 55 Mitglieder zählende Verein sucht Holz für einen Unterstand mit etwa fünf Meter Durchmesser oder auch quadratisch, Höhe mindestens zweieinhalb Meter. Außerdem freut sich das Team über motivierte, ideenreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter für den Verein und zur Erschließung des Farmgeländes. Als eingetragener Verein der Jugendhilfe dürfen übrigens inzwischen auch Spendenquittungen ausgestellt werden. Ein Sommerfest auf dem Farmgelände ist für Samstag, 2. September, geplant. (Von Simone Weil)

