Judo-Meister aus Japan in Rodgau

40. Judo-Sommerschule

+ © Wolf Klatschende Geräusche gehören dazu: Fall- und Abrollübungen bei der Judo-Sommerschule in der Sporthalle Wiesbadener Straße. © Wolf

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ekkehard Wolf schließen

Weitere schließen

Rodgau ist für eine Woche der Schauplatz eines großen Judo-Treffens. Die Judo-Sommerschule im Stadtteil Nieder-Roden findet zum 40. Mal statt. Mittendrin: der hoch dekorierte Judo-Meister Shiro Yamamoto aus Japan.

Nieder-Roden – Flatsch! Mit sattem Knallen schlägt ein Körper auf der Matte auf. Als Judokämpfer muss man fallen können. Fallen und wieder aufstehen.

Nicht immer geht es dabei so laut zu. Manchmal gleiten die Judoka auch elegant zu Boden. Oder sie rollen sich ab. Ob nach vorne, hinten oder seitwärts: Für jede Richtung gibt es eigene Falltechniken, um Verletzungen zu vermeiden.

Etwa 70 Judoka bevölkern in dieser Woche die Sporthalle Wiesbadener Straße. Viele sind weit gereist, um an der Judo-Sommerschule des 1. Judoclubs Nieder-Roden teilzunehmen. Die Judowoche findet zum 40. Mal statt. Eigentlich hätten die HSG-Handballer die Halle zur Saisonvorbereitung gebraucht. Die Stadt bot ihnen zwei andere Hallen zum Training an.

Judo ist keine Frage des Alters: Vom Sechsjährigen mit gelbem Gürtel bis zum 75-jährigen Schwartgurtträger kommen alle auf ihre Kosten. Der Allerjüngste ist erst zweieinhalb. Er freut sich, wenn er auf der Matte herumtollen kann. Seine Mutter und die drei Geschwister üben derweil ihre Wurf-, Fall- und Bodentechniken.

Die Sportler trainieren täglich bis zu sechs Stunden auf einer Mattenfläche von rund 800 Quadratmetern. Zwei der drei Trainer sind aus Japan eingeflogen. Sie kommen vom Kodokan, der ältesten und bedeutendsten Judoschule der Welt.

Die höchste Autorität in der Halle gebührt Shiro Yamamoto. Er ist zum 27. Mal in Nieder-Roden. Alle sprechen ihn mit dem Ehrentitel „Sensei“ an, der so viel wie Lehrer oder Meister bedeutet. Yamamoto trägt den roten Gürtel des 9. Dan. Das ist der zweithöchste Grad, den es im Judo gibt. Mit mehr als 80 Jahren ist er ebenfalls ein Beispiel dafür, dass Judo keine Frage des Alters ist. Ebenfalls vom Kodokan ist Hiroshi Sato (6. Dan) angereist. Obwohl er einen rot-weißen Gürtel tragen darf, hat er sich aus Achtung vor dem hoch dekorierten Kollegen einen schlichten Schwarzgurt umgebunden.

Nach einer gemeinsamen Aufwärmphase betreut Shiro Yamamoto die Gruppe derer, die ihre Kata-Kenntnisse erweitern wollen. Hiroshi Sato macht ein vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche, aber auch für Trainer. Ein dritter Trainer aus den Reihen des 1. Judoclubs übernimmt das Technik- und Wettkampftraining.

Angefangen hatte die Judo-Sommerschule 1981 als Angebot für fortgeschrittene Vereinsmitglieder. Daraus entwickelte sich rasch ein überregional gefragtes Angebot. Einzelne Teilnehmer reisen sogar aus Österreich und Frankreich an.

Nach drei Jahren Corona-Pause hofft der 1. Judoclub, bald wieder die frühere Teilnehmerzahl von 100 bis 150 zu erreichen. Diesmal fehlen unter anderem die Judoka aus Nordrhein-Westfalen, weil dort die Schulferien schon vorbei sind. Und noch etwas ist anders: Weil die Brücke zum Don-Bosco-Heim immer noch gesperrt ist, haben die Sportler ihre Zelte diesmal hinter dem Bürgerhaus aufgebaut.

Als große Ehre empfindet der Verein eine Bemerkung ihres Ehrengasts aus Tokio: Die Sporthalle sei nun für eine Woche „die Außenstelle des Kodokan“. (von Ekkehard Wolf)

+ Shiro Yamamoto demonstriert den richtigen Griff. © Wolf, Ekkehard