Der zweite Blick lohnt sich bei der JugendArt in Rodgau

Von: Oliver Klemt

Ihre kuriose Geschichte las Janina Kuhner bei der Eröffnung der JugendArt in Rodgau vor. © Klemt

Zum zehnten Mal bot die JugendArt in Rodgau jungen Künstlern eine Bühne, um sich zu präsentieren.

Rodgau-Dudenhofen – Das Unsichtbare sehen, durch verschlossene Türen gehen und um die Ecke denken – im Idealfall und besonders dann, wenn junge Menschen unterwegs sind, bringt beherztes Wandeln abseits ausgetretener Pfade Kunst hervor. Welches Potenzial in Rodgau nachwächst, hat am Wochenende einmal mehr die JugendArt in Dudenhofen gezeigt.

Seit die Kreativschau im städtischen Jugendhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße 2012 als Gegenstück zur großen herbstlichen Kunstmesse Rodgau-Art Premiere feierte, hat sich am Konzept kaum etwas verändert. Was die kommunale Agentur für Sport, Kultur und Ehrenamt unter der bewährten Regie von Gabriele Ziegler jedes Jahr auf die Beine stellt, erfüllt seinen wichtigsten Zweck: Jungen Talenten Raum zur Entfaltung und öffentliche Sichtbarkeit zu geben, ist die Kernfunktion der zweitägigen Präsentation.

Zwischenzeitlich von der Pandemie ausgebremst und im vergangenen Jahr mit neuem Schwung zurückgekehrt, fand die JugendArt nun zum zehnten Mal statt. Wie bisher immer war das Gros der gezeigten Werke in den Kunstsälen der drei weiterführenden Schulen in der Stadt entstanden. Auf die Georg-Büchner-Schule (GBS) in Jügesheim, die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Hainhausen und die Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Nieder-Roden können die Ausstellungsmacher zuverlässig bauen.

Studien in diversen Mal- und Zeichentechniken schmückten die Wände der Räume im Erd- und Obergeschoss sowie das Treppenhaus. Wiederkehrende Motive lohnten vielfach den zweiten Blick – dreidimensional gezeichnete Röhrenprofile etwa, die in einer neunten Klasse entstanden, in ihrer Mehrzahl ausgeprägten Willen zur Akribie und Sinn für Perspektiven erkennen ließen.

Grenzen zu verschieben, zu verwischen und zu überschreiten zählt zu den Privilegien der Einzelaussteller. Sonst meist fest gefügte Mauern zwischen Genres, gegenständlicher und abstrakter Darstellung oder zwischen Kunst und Kunsthandwerk hielten jugendlicher Kreativität auch diesmal vielfach nicht stand – etwa in der Werkschau von Bianca Böhm aus Mainhausen mit oft surreal gestalteten Objekten, Miniaturen und Alltagsgegenständen.

Kräftige, gelegentlich bewusst übersteigerte Farben und gestochen scharfe Konturen zeichnen die Naturfotografien von Tyrone Merget aus. Derweil hat Elektra Adler, langjährig JugendArt-erfahren und inzwischen junge Erwachsene, ihre bekannten Graffiti-Collagen mit grafischen Elementen und diversen Malstilen kombiniert – im Ergebnis spannend und mit dem Eindruck künstlerischer Reife.

Nicht nur mit bekannten Akteuren, auch im Ablauf bot das Jugendkunstereignis Wiederkennungswert – etwa mit der Altmetall- und Schmiedewerkstatt im Außenbereich, die seit Jahren dazu gehört. Neu dabei waren diesmal die Naturschützer vom Rodgauer Nabu, die sich durchaus selbstironisch als Baumhirten, Draußenanpacker, Krötenchauffeure und Moorlobbyisten vorstellten.

Ebenfalls zum ersten Mal begann die Veranstaltung am Samstagnachmittag mit einer Kombination aus Lesung und Tanz-Peformance. Bevor Lena Spahn, 19 Jahre alt und angehende Musical-Tänzerin, eine beeindruckende Vorstellung gab, stellte die 14-jährige Janina Kuhner flüssig und akzentuiert die Labrador-Hündin Miss Happy vor, die über ihr Herrchen und sich selbst ein Buch schreiben will. (zrk)