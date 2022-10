Kalender des Lions-Clubs für guten Zweck

+ © p Hinter jedem Türchen könnte sich ein Gewinn verstecken: der Adventskalender der Lions. © p

Rodgau/Rödermark – Zum vierten Mal bietet der Lions-Club Rodgau/Rödermark einen Adventskalender an. Er ist ab 1. November für fünf Euro in vielen Geschäften erhältlich. Jedes Exemplar nimmt an einer Verlosung teil. Vom 1. bis 24. Dezember werden täglich Gewinner gezogen. Der Hauptpreis: 1000 Euro in bar. Insgesamt sind knapp 500 Preise im Gesamtwert von mehr als 15 000 Euro ausgelobt.

Jeder Sechste gewinnt: Der Adventskalender hat eine Auflage von 3000 Exemplaren.

Alle Verkaufsstellen auf einen Blick: