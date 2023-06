Kampf um den Stromanschluss: Ehepaar liegt mit Energieversorger seit Monaten im Streit

Von: Bernhard Pelka

Die Mietkosten für die Kabelbrücke laufen den Bauherren Becker langsam davon. Im Hintergrund: das neue Doppelhaus. © pelka

Häuslebauer ackern derzeit an vielen Fronten. Handwerker, Baumaterial und Teile sind schwer zu bekommen. Hinzu kommt in Rodgau seit Monaten Ärger mit Energieversorgern.

Jügesheim – Die Eheleute Becker aus Rodgau bauen an der Frühlingsaustraße 29a ein Doppelhaus und warten seit Monaten auf ein Angebot für einen Neuanschluss durch die Energienetze Offenbach GmbH (ENO), ein Unternehmen der Energieversorgung Offenbach AG. Den Antrag haben sie nach eigenen Angaben am 22. Februar gestellt, die ENO will ihn aber erst im März bekommen haben.

Von der Abteilung Netzanschlüsse der ENO wollen die Bauherren die Auskunft bekommen haben, dass – selbst wenn sie jetzt das Angebot noch schnell bekämen – es September werden könnte, bis der Anschluss erfolgt.

Das stellt Beckers vor Probleme:

1. Die Mietkosten für eine Kabelbrücke über die Frühlingsaustraße für den Baustrom laufen ihnen davon.

2. Von den Tiefbauarbeiten der ENO hängt ab, wann Frischwasser, Kanal und Internet von der Grundstücksgrenze bis zum Haus gelegt werden können. Das gilt auch fürs Versenken einer Zisterne. Die Häuslebauer wollen das alles in einem Rutsch machen, um Zeit und Geld zu sparen und um nicht mehrfach aufgraben zu müssen.

Beckers hatten schon beim Abriss eines Altgebäudes, das auf dem Baugrundstück stand, Probleme mit der ENO. Die konnte zeitnah keinen Tiefbauer engagieren, der das alte Stromkabel ausgräbt, damit die ENO das alte Haus vom Strom nehmen kann, um es dann für den Abriss freigeben zu können – sagen die Eheleute. Also haben die Nieder-Röder selbst einen Tiefbauer organisiert (der übrigens auch für die ENO arbeitet), 1000 Euro gezahlt und es damit der ENO ermöglicht, das alte Haus vom Strom zu nehmen.

Ohne Abriss hätte das Bauantragsverfahren gestockt und das Grundstück hätte vorerst nicht geteilt werden können. Die ENO habe – obwohl keine Tiefbaukosten für sie angefallen sind – fürs Abtrennen des Altanschlusses den üblichen Satz von 1300 Euro kassiert. Die Bauherren meinen, die ENO hätte die Kosten für den Tiefbauer aus ihrem Gebührensatz herausrechnen müssen.

ENO sieht Familie für Verzögerungen in der Schuld

ENO-Sprecher Harald Hofmann argumentiert, die Familie habe zu den wochenlangen Verzögerungen selbst viel beigetragen. Zunächst hätten Beckers lediglich eine Umlegung des alten Stromanschlusses und dessen Aufrüstung auf 50 kw Leistung beantragt. Das sei geprüft und abgelehnt worden. Erst danach seien die Abtrennung des alten Stromanschlusses und der Neuanschluss beantragt worden.

Die ENO habe dann auf ihre Verpflichtung hingewiesen, dass vor dieser Maßnahme der Kampfmittelräumdienst das Gelände untersuchen müsse. Erst danach werde eine Tiefbaufirma beauftragt. „Da gehen wir kein Risiko ein.“ Der Eigentümer habe es wohl aus Zeitgründen vorgezogen, selbst einen Tiefbauer zu beauftragen. „Es war aber allen klar, dass für die Abtrennung des alten Anschlusses trotzdem der Pauschalpreis fällig wird.“

Streit um Antrag zwischen Energieversorger und Ehepaar

Der Antrag auf ein Angebot für einen Neuanschluss sei nicht, wie behauptet, am 22. Februar bei der ENO eingegangen, sondern nachweislich am 9. März. „Unsere Eingangspost wird gescannt“, erläutert Hofmann. Der Kunde werde das Angebot nun in den nächsten Tagen bekommen. Sofern er es schnellstmöglich zurückschicke, könnte die Tiefbaufirma eventuell im August anrücken. Sofern die Beckers bis dahin nicht warten wollten, könnten sie ruhig den Graben für Kanal, Frischwasser und Internet schon ausheben und dort ein Leerrohr für den Strom verlegen lassen. „Das machen auch andere so.“

Hofmann zufolge erlebt die ENO – so, wie viele andere Energieversorger auch – eine Nachfragewelle, wie es sie noch nie gegeben hat. „Wir sprechen von einem Plus von 600 Prozent bei Neuanschlüssen, Photovoltaik, Wärmepumpen etc.“, schildert der ENO-Sprecher die Lage. Auf ihrer Internetseite macht die ENO daraus kein Geheimnis: „Die derzeitige Vorlaufzeit bis zur Umsetzung von Netzanschlüssen liegt bei 12-16 Wochen“, heißt es dort ernüchternd. (bp)

