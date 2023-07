Keine Gutschrift bei der Müllabfuhr

Tonnenärger in Rodgau

Wer die in der Grundgebühr enthaltenen zehn Mindestleerungen pro Jahr nicht ausschöpft, kann keine Gutschrift erwarten.

Eine Preiserhöhung bei der Tonnenleerung führt gleich mehrfach zu Nachteilen für Kunden. Sie müssen mehr zahlen und nicht in Anspruch genommene Leerungen verfallen.

Rodgau – Nicht in Anspruch genommene Mülltonnenleerungen können nicht gutgeschrieben werden. Daran stören sich aktuell manche Rodgauer, die den bis 30. Juni befristeten Gebührenbescheid fürs erste Halbjahr 2023 bekommen. Der flattert derzeit in die Briefkästen, nachdem die Gebühren zum 1. Juli gestiegen waren.

„Es handelt sich bei dem Gebührenbescheid um eine Schlussrechnung“, argumentiert Stadtwerke-Chef Markus Ebel-Waldmann. Wer von den fünf Leerungen, die die Grundgebühr pro Halbjahr abdecke, einige bis zum 30. Juni nicht genutzt habe, der könne sie nicht aufs nächste Halbjahr fortschreiben. Da gebe es auch „keinen Ermessensspielraum“. Knackpunkt: Seit 1. Juli gelten höhere Preise für die Müllabfuhr. Leerungen zum alten und bisher günstigeren Tarif können also nicht gutgeschrieben werden. Wie auch sollten die Stadtwerke sie im Nachhinein abrechnen?

Kerstin D. aus Jügesheim ist einer der Fälle, die unter dieser ungünstigen Konstellation leiden. Mit der Grundgebühr von 58,15 Euro fürs erste Halbjahr 2023 (60-Liter-Tonne) waren in ihrem Haushalt theoretisch fünf Leerungen bezahlt. Kerstin D. hat die Tonne aber nur zweimal rausgestellt in den sechs Monaten. Das ist jetzt ihr Pech. Die drei übrigen Leerungen werden nicht aufs nächste Halbjahr fortgeschrieben, obwohl sie über die Grundgebühr bezahlt worden sind. Fürs zweite Halbjahr 2023 bleibt es für die Jügesheimerin bei fünf Leerungen, die mit der Grundgebühr (dann 66,40 Euro) abgegolten sind. Zusätzliche Leerungen würden extra kosten.

Die Müllgebühren waren ab 1. Juli um durchschnittlich 14,6 Prozent gehoben worden. Das hatten die Stadtverordneten mit den Stimmen der neuen Koalition aus CDU, SPD und Freien Wählern im Mai beschlossen. Bürgermeister Max Breitenbach hatte zuvor diesen Schritt begründet. Zuletzt seien die Gebühren 2013 angepasst worden. Gesetzlich vorgeschrieben sei eine Frist von fünf Jahren, nach der die Höhe dieser städtischen Einnahmequelle überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden solle.

Es sei nun „höchste Zeit“, wieder gerichtsfeste Zahlen zu bekommen, um bei Klagen angemessen reagieren zu können. Gebühren müssten nun einmal generell kostendeckend sein. Überdies müssten Defizite aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden.

Breitenbach nannte weitere Faktoren, die eine Gebührenerhöhung rechtfertigen: Der Umzug des Recyclinghofs mit Anpassung des Angebots wirke sich auf die Kosten aus. Hoch seien nach der jüngsten Ausschreibung auch die Kosten für die mobile Stadtreinigung, die achtlos weggeworfenen Müll beseitige: 200 000 Euro im Jahr. Die 14,6 Prozent Erhöhung seien zwar „deutlich, aber unausweichlich“. Im Vergleich zu anderen Kommunen sei die Müllabfuhr in Rodgau immer noch günstig – „und das bei teils weniger Dienstleistung“. In Dreieich müssten Bürger für dieselbe Leistung wie in Rodgau bis zu 80 Euro im Jahr mehr bezahlen.