Schlüssel-Alarm: Kleinkind aus Auto gerettet

In der Nähe der Kindertagesstätte Breubergstraße holten Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 15 Uhr ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto. Die Mutter hatte ihrem Kind den Autoschlüssel zum Spielen gegeben, als sie ausstieg. Ein Knopfdruck genügte und alle Türen waren zu. Feuerwehrleute schlugen eine Seitenscheibe ein, befreiten das Kind aus dem Kindersitz und übergaben es an den Rettungsdienst.

Ein Wackelkontakt in einem Sicherungskasten hatte bereits zwei Stunden zuvor einen Wohnungsbrand in einem Hochhaus der Chinamauer ausgelöst. Der Rauch zog durch den Kabelschacht in andere Stockwerke. Ein Elektriker klemmte die Wohnung in der zweiten Etage vom Stromnetz ab. Auch darüber liegende Wohnungen waren betroffen; am Abend waren sie wieder am Netz. Der Schaden in der Wohnung hält sich laut Feuerwehr in Grenzen: Das Feuer beschränkte sich weitgehend auf den Elektroverteiler.

Nach dem Schwelbrand eines Elektrogeräts lüftete die Feuerwehr am frühen Mittwochabend ein Haus an der Hauptstraße in Weiskirchen. Zuvor hatten Einsatzkräfte die Kohlenmonoxid-Werte gemessen. Am Rand der Einsatzstelle kam es zu einem Unfall: Ein Stadtbus der Linie OF-42 fuhr seitlich gegen ein Feuerwehrauto. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Einen Flächenbrand in der Nähe des Badesees galt es am Mittwochnachmittag zu löschen. Neben der Skateranlage brannten etwa 50 Quadratmeter trockene Wiese. Bereits am Dienstag hatten Feuerwehrleute aus Rodgau und Obertshausen an der Autobahn bei Weiskirchen einen Böschungsbrand gelöscht. Zigarettenkippen sollen beide Brände ausgelöst haben.

Zu einem medizinischen Notfall kam es gestern kurz vor 10 Uhr auf der B 45 an der Ausfahrt am Wasserturm. Ein Lastwagenfahrer hatte eine heftige allergische Reaktion auf einen Insektenstich erlitten. Er konnte sein Fahrzeug noch zum Stehen bringen und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

In eine Klinik kam auch eine Frau, die gestern kurz nach 9 Uhr hilflos in ihrer Wohnung gefunden wurde. Die Feuerwehr hatte zuvor die Tür geöffnet. (eh)

