Kinder in Rodgau lieben Bratwurstklößchen in Tomatensoße

Teilen

Ein eingespieltes Team (von links): Astrid Schlarb, Michaela Lux und Maren Rebel. Sie wissen, was den Kindern schmeckt. © WEIL

Wenn es mittags aus der Küche duftet, freuen sich in der Kindertagesstätte Birkenhain Groß und Klein. Denn alle lieben das warme Mittagessen, das täglich frisch gekocht auf den Tisch kommt. Dass es auch ausgesprochen lecker riecht, haben Kinder und Erzieherinnen in jüngster Zeit einmal mehr zu schätzen gelernt.

Nieder-Roden – Wegen eines Wasserschadens nämlich war die evangelische Kita an der Wismarer Straße in Nieder-Roden etwa ein halbes Jahr lang ausquartiert. In dieser Zeit wurde auch nicht frisch gekocht. Belegschaft und Kinder mussten deswegen mit Gerichten eines Caterers vorliebnehmen, die in der Aluschale geliefert wurden.

Der große Unterschied: Die Speisen riechen kaum. „Nur wenn man direkt mit der Nase darüber ist“, sagt Kita-Leiterin Jutta Scheidhauer-Würz. Das heimelige aber, das mit dem Essensduft verbunden ist, blieb auf der Strecke. „Ebenso wie die gute Laune, die die Lieblingsgerichte machen. Essen spielt eben eine große Rolle“, sagt die Pädagogin.

Weil sich gezeigt hat, welche Bedeutung das frisch gekochte Mittagessen hat, hat die Kita Birkenhain anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ein Büchlein in einer Auflage von 200 Exemplaren herausgegeben. Dort sind viele der Lieblingsrezepte der Kinder abgedruckt und mit Fotos der Gerichte versehen.

Zusammengestellt haben die Lieblingsrezepte „die Küchenfeen“. Die drei Hauswirtschaftsmitarbeiterinnen sind ein eingespieltes Team und werden von den Eltern oft danach gefragt, wie dieses oder jenes Leibgericht ihres Nachwuchses zubereitet wird. Zum Beispiel die beliebten Bratwurstklößchen in Tomatensoße, die es auch heute wieder gibt mit Reis.

Frische Kräuter werden übrigens im eigenen Hochbeet im Freien angebaut. So lernen die Jungen und Mädchen auch gleichzeitig die verschiedenen gängigen Gewächse kennen.

Die Damen, die heute in der Küche arbeiten, sind Mütter. Genauer: Früher einmal besuchten ihre eigenen Kinder die Kita an der Wismarer Straße. Und irgendwie sind sie hängen geblieben. Im Alter von 50 Jahren hat Astrid Schlarb schließlich noch eine Hauswirtschaftsausbildung aufgesattelt. Mit dem Ergebnis, das ein Kind zu ihr sagte: „Ich esse nur, was Astrid kocht, könntest du auch bei uns zu Hause kochen?“

Selbst gemachte Grießklöschen oder frisches Brot, das freitags zur Suppe gereicht wird, sind eben für viele etwas Besonderes. „Ich weiß, dass alles das lieben, wenn es im ganzen Haus nach Brötchen oder Brot duftet“, erzählt Astrid Schlarb. Insgesamt sind es 56 Kinder und zehn Erwachsene, die sich die Mahlzeiten schmecken lassen. Auch so gesunde Sachen wie Brokkoli-Zucchinisoße, Spinatnudeln oder den Apfel-Karottensalat.

Wenn es aber allzu gesund zugeht, wissen die Kinder schon, sich zu helfen. Im kleinen Kochbuch, das für zehn Euro zu haben ist, sind auf der letzten Seite Wahrheiten aus dem Kindermund abgedruckt. Da steht zum Beispiel: „Beim Obstessen tun mir immer die Zähne weh ... bei Pudding nicht.“ (Von Simone Weil)

Ein Kochbuch mit den leckeren Lieblingsrezepten der Kinder. © Weil