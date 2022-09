Kinderfest verbindet Bildung und Spaß

Von: Ekkehard Wolf

Kinder bemalen den Puiseauxplatz: So sah das Ersatzprogramm zum Weltkindertag 2021 aus. © Karin Klemt

Das Kinderfest der Stadt Rodgau findet erstmals wieder in großem Rahmen statt: am Sonntag, 18. September, von 13 bis 18 Uhr auf dem Puiseauxplatz. Es bietet mehr als Spiel und Spaß. Die Kinder können dabei auch etwas lernen.

Nieder-Roden - „Bei der Auswahl der Aussteller achten wir darauf, dass wir auch ein paar sinnvolle Dinge vermitteln können“, sagt Gerrit Kratz vom Fachbereich „Kommunales Bildungsmanagement“ im Rathaus. Als Beispiele nennt er den Offenbacher Wetterpark oder das Mitmachmuseum „Experiminta“ aus Frankfurt. Die Kinder können zuschauen, wie eine Wolke entsteht, oder ausprobieren, wie sich die Zentrifugalkraft anfühlt. Mit dabei ist auch die Gemüseflotte, ein Unternehmen, das Mädchen und Jungen für gesunde Ernährung begeistern will.

Rodgau: Buntes Programm für die Jüngsten

Auf dem Puiseauxplatz ist viel Raum dafür, dass die Kinder mit ihren Familien nach Herzenslust spielen, malen, Fahrrad fahren, basteln und experimentieren können. Wer Lust an der Geschwindigkeit hat, darf mit Karacho die Kistenrutsche der Kolpingsfamilie hinabsausen.

Bekannte und neue Aussteller wollen den kleinen Besuchern einen erlebnisreichen Nachmittag bieten. Der ADFC Rodgau baut wieder einen Geschicklichkeitsparcours auf, den man je nach Alter mit dem Laufrad oder dem Fahrrad durchfahren kann. Wer möchte, kann sein Fahrrad von der Ordnungspolizei auf Verkehrssicherheit prüfen lassen.

Erstmals dabei ist das Jugendkunstmobil aus Offenbach. Künstlerisch betätigen können sich die jüngsten Rodgauer auch beim Bildhauer Gerd Steinle. Ein Mitmachzirkus kommt mit Clown und riesigen Seifenblasen. Die Schauspielerin Pirkko Cremer bezieht die Kinder in ihr Theaterspiel ein.

Kinderfest in Rodgau wird schon seit 40 Jahren gefeiert

Seit 40 Jahren wird das städtische Kinderfest am dritten Sonntag im September gefeiert – also in zeitlicher Nähe zum Weltkindertag am 20. September. Große Feste waren in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich, stattdessen gab es Malaktionen. Jetzt können wieder viele Kinder gemeinsam feiern.

Der Puiseauxplatz liegt verkehrsgünstig. Per Fahrrad ist er über das Bahnpfädchen aus allen Stadtteilen erreichbar und die S-Bahn ist nur ein paar Schritte entfernt.

„Es erreichen uns ziemlich viele Anfragen, warum wir mit dem Kinderfest nicht mehr in den Wald gehen“, berichtet Gerrit Kratz. Eine Rückkehr zur Waldfreizeitanlage Jügesheim komme aber nicht in Frage. Das liege am baulichen Zustand und an den hygienischen Bedingungen, aber auch an den Sturmschäden im Wald. (eh)