Kirche geht neue Wege

Pater John-Peter (links) und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Brigitte Lorenz (rechts) beglückwünschten Mirella Avantaggiato (Mitte) zu ihrer neuen Aufgabe. © pelka

Nieder-Roden – Der Reformprozess „Pastoraler Weg“, der bis 2030 aus den sechs katholischen Gemeinden im Pastoralraum Rodgau-Rödermark eine einzige machen soll, sieht unter anderem vor, dass Laien und Frauen mehr Verantwortung tragen in der Kirche als bisher. Gestern ist im morgendlichen Gottesdienst in der Kirche St. Matthias mit Mirella Avantaggiato die erste Frau geehrt worden, die in der Kirchengemeinde den Einführungskurs für Gottesdienstbeauftragte im Bistum Mainz erfolgreich absolviert und ihre Urkunde vom Bischof schon erhalten hat. Eine zweite Dame aus der Gemeinde wird noch im Januar ebenfalls ihre Urkunde bekommen.

Mirella Avantaggiato ist in St. Matthias bereits vielfach engagiert. 2013 stieß sie zur Gemeinde hinzu. Inzwischen ist sie Lektorin, Kommunionhelferin, leitet Firmkurse, begleitet Sternsinger, hilft beim Weltgebetstag der Frauen, ist Mitglied im Pfarrgemeinderat und aktiv in der Steuerungsgruppe der Pastoralraumkonferenz.

„Ich möchte für die Gemeinde da sein und sie unterstützen, wo ich kann“, erläutert die Fachbereichsleiterin Fremdsprachen bei der Offenbacher Volkshochschule ihre Motivation, nun auch noch die Ausbildung zur Gottesdienstbeauftragten gemacht zu haben. 13 weitere Frauen und Männer nahmen daran in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Friedberg an vier Samstagen bis zur Urkundenübergabe am 18. Dezember vergangenen Jahres teil. Mirella Avantaggiato darf nun Andachten und Wortgottesdienste halten – ganz ohne Pfarrer. Das allerdings ohne eucharistische Liturgie mit Wandlung und Hostienausgabe. Als Kommunionhelferin kann sie bei solchen Gelegenheiten aber gleichwohl bereits konsekrierte Hostien – zum Beispiel aus einer Nachbargemeinde – verteilen.

Auch ist die Gottesdienstbeauftragte dazu befugt, die Worte der Schrift aus ihrer eigenen Erfahrung heraus auslegen und darüber zu den Gläubigen sprechen. Wie viele Gottesdienste Mirella Avantaggiato halten wird, ist offen. Ihr erster war Heiligabend für Kitakinder.

Zu Gast war die neue Gottesdienstbeauftragte gestern auch beim Neujahrsempfang der Gemeinde im Anschluss an die morgendliche Heilige Messe. Nachdem die Sternsinger die Gäste musikalisch begrüßt hatten, dankte Pater John-Peter allen Beteiligten für ihr Engagement und wünschte Zuversicht für die kommenden Aufgaben. „Wir schauen nach vorne.“ Bei Getränken und Snacks – vorbereitet vom Orga-Team mit Brigitte Lorenz (Pfarrgemeinderatsvorsitzende), Franziska Keller, Jutta Ladwig und Martha Konsdorfer – verbrachten die Teilnehmer bei guten Gesprächen einen angenehmen Vormittag. bp

„Kinder stärken - Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ – dafür gehen auch die Nieder-Röder Sternsinger (hier nach dem Aussendungsgottesdienst mit Pater Moncy Vadakara, der vor der Jahreswende 30-jähriges Priesterjubiläum feierte) auf die Straße. 29 Kinder und Jugendliche wurden von 25 Jugendlichen und Erwachsenen begleitet. Sie arbeiteten 350 Anmeldungen ab. In zwei Gebieten sprangen Erwachsene ein. © hampe