Kreisverkehrsgesellschaft feiert den Hopper

Partystimmung in Rodgau

Der Hopper fährt jetzt im gesamten Kreis Offenbach.

Rodgau – Der per App buchbare Bestell-Shuttle Hopper der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) fährt nun im gesamten Kreis Offenbach. Durch die Gebietserweiterung auf Dietzenbach, Dreieich, Neu-Isenburg und Rodgau sind in den letzten drei Wochen etwa 45 Prozent mögliche neue Fahrgäste hinzugekommen. Damit sei „ein Meilenstein für die bis Ende 2024 ausgelegte Testphase des Hopper erreicht und die letzte Ausbaustufe des Pilot-Projekts abgeschlossen“, heißt es in einer Pressemitteilung der kvgOF.

Protagonisten des Projekts haben diesen Anlass im Rathaus groß gefeiert. Dafür wurde im Stadtverordnetensitzungssaal aufwendig geräumt, es gab schön geschmückte Tische, Blümchen, Getränke und eine eigene Firma für die Ton- und Lichttechnik. Unsere Zeitung wollte wissen, was die Feier des an sich gewöhnlichen Taxidienstes Hopper gekostet hat, doch die Pressestelle der kvgOF nennt keine Zahl. Alles habe sich im üblichen Rahmen bewegt. Schon 2019 in Seligenstadt und 2022 in Heusenstamm sei der Start des Hopper „als Dank an alle Beteiligten und politisch Verantwortlichen feierlich begangen“ worden. Nie habe jemand nach den Kosten gefragt.

Im Sommer 2019 ging die kvgOF im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mit dem „Mobilitätsangebot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)“ im Ostkreis an den Start. Der Hopper fährt ohne festen Fahrplan oder feste Route und wird auf Abruf sowohl per App oder per Telefon gebucht. Start ist an bestimmten Haltepunkten. Dabei diene der Kleinbus vorwiegend der kommunalen Feinerschließung und zur Fahrt auf der letzten Meile des ÖPNV-Wegs. Bis heute hätten knapp 400 000 Fahrgäste den Service genutzt „und bewerten ihn mit durchschnittlich 4,9 von 5 Punkten“. Über 60 ausschließlich elektrisch betriebene eVitos von Mercedes Benz seien für die kvgOF auch nachts unterwegs. Bis spätestens zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 sei in jeder Kommune dann auch ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug vorgesehen. (bp)

Kommentar:

Rodgau hat keinen Grund, den Hopper zu feiern. 2024 läuft die Bundesförderung von 27 Millionen Euro aus. Dann muss der Hopper über die Kreisumlage von Rodgau mit bis zu 1,15 Millionen Euro pro Jahr mitfinanziert werden. Gleichzeitig soll der Stadtbus abgeschafft werden. Die 1,15 Millionen sind in etwa jene Summe, die Rodgau jährlich für Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) inklusive Schülerbus und das Anrufsammeltaxi bisher ausgegeben hat. Diese Summe fließt demnächst komplett in ein Beförderungsmodell, das mit ÖPNV absolut nichts zu tun hat. Denn der Hopper transportiert pro Fahrt im Schnitt bloß 1,4 Passagiere. Da kann von ÖPNV für massenweise Fahrgäste keine Rede sein. Es heißt, der Hopper sei unschlagbar bequem. Doch schon in der Pilotphase geht diesem Versprechen die Luft aus. Mit Verweis auf Parallelangebote von Bus und Bahn und die zu langen Umlaufzeiten mit nur wenigen Fahrgästen ist im Juni in Seligenstadt, Hainburg und Mainhausen ausgerechnet die Verbindung zum Hanauer Bahnhof gekappt worden. Dabei war die tatsächlich mal sinnvoll. Denn der Ostkreis ist abgeschnitten von der S-Bahn, die erst ab Hanau etwa zum Flughafen fährt. Wenn das der mobile Fortschritt ist, dann gute Nacht. (bp)

