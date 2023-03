Kulturabend an der Geschwister-Scholl-Schule Rodgau feiert gelungenes Comeback

Ein Höhepunkt des Kulturabends war der Auftritt der großen Concertband. © Eyssen

Der Kulturabend der Geschwister-Scholl-Schule in Rodgau hat in der sehr gut besuchten Sporthalle ein buntes Programm mit Musik, Tanz und weiteren kulturellen Beiträgen geboten.

Rodgau-Hainhausen – Der Kulturabend der Geschwister-Scholl-Schule bot am Freitag in der sehr gut besuchten Sporthalle ein buntes Programm mit Musik, Tanz und weiteren kulturellen Beiträgen „Ich nenne ihn immer den Kindergeburtstag der Geschwister-Scholl-Schule. Mit einem großen Aufwand an Technik und tollen Kindern auf der Bühne, die sich monatelang auf diesen Auftritt vorbereitet haben“, meinte Tino Desogus von der Schulleitung zu der Veranstaltung. Desogus, der auch die Bläserklasse 6aG leitet, die mit „Mission Impossible“, „You‘ll be in my heart“ und „Accidentally in love“ den Abend eröffnete, war die Begrüßung vorbehalten.

Der Chor der Jahrgänge 6-8 trat im ersten Teil auf. © Eyssen

Anschließend übernahmen Schulsprecherin Leni Linker und Schulsprecher Linus Immenrodt, die die Veranstaltung gekonnt moderierten. Anzukündigen gab es zunächst die Einrad-Show des TSV Dudenhofen, es folgten die Schulband unter der Leitung von Inga Wolf mit „Seven Nation Army“, Hip-Hop-Tanz von der SKG Rodgau mit GSS-Schülerinnen und der Chor der Jahrgänge 6-8 unter der Leitung von Jens Horch mit „Shine your light“ und „The rose“. Die Bläserklasse des Jahrgangs 5 unter der Leitung von Christian Glaab war mit „Star Wars“ und „Power Rock“ auf der Bühne vertreten, die Klasse 6aG (Leitung Inga Wolf) begeisterte mit ihrem selbst komponierten Klassensong.

Der Blick der Besucher richtete sich nicht nur auf die Bühne, sondern immer mal wieder auch auf die beiden Leinwände an den Seiten. Dort präsentierten Klassen und Gruppen der Schule Projekte und Ereignisse der zurückliegenden Monate. So etwa die Kunstklasse 5bG, die unter der Leitung von Laura Barthold eine „Reise durch die Kunstgeschichte“ unternahm. Die Kunstklasse 6bG unter der Leitung von Birgit Büchner, Teresa Jäger und Fiona Knoll war auf den Leinwänden mit ihrem Trickfilm-Projekt vertreten. Wolfram Sundermeier hatte die Bilder des Jahres der Schule zusammengestellt, das Video von der Skifreizeit unter der Leitung von Thomas Spatz und Inga Wolf entführte die Besucher in die Salzburger Berge. Im Rahmen einer Rosenaktion am Valentinstag waren 200 Euro zusammen, die die Schule als Spende an das Hospiz am Wasserturm überreichte. Im Laufe des Abends kamen dann noch weitere Spenden hinzu.

Die Einrad-Show des TSV Dudenhofen. © Eyssen

In der Pause freute sich Christine Kopp-Sommerlad von der Schulleitung, dass der Kulturabend erstmals seit 2019 wieder stattfinden konnte. Im März 2020 waren die Vorbereitungen für die Traditionsveranstaltung abgeschlossen, dann machte die Pandemie der Schule aber einen Strich durch die Rechnung. Der Kulturabend hatte von seiner Anziehungskraft aber nichts eingebüßt. 450 Stühle waren gestellt, viele weitere Besucher saßen auf den Tribünen. „Es muss natürlich erst einmal alles wieder ins Laufen kommen“, berichtete Kopp-Sommerlad. Für eine ganze Reihe ihrer Kolleginnen und Kollegen war es der erste Kulturabend, auch viele Eltern kannten die Veranstaltung noch nicht. Dennoch lief alles glatt, die Eltern hatten auch mitgeholfen, den Hallenboden auszulegen und die schützende Schicht auch wieder zu entfernen.

Ceyda Bücking, die von Thomas Spatz begleitet wurde, eröffnete den zweiten Teil mit „Stay“ von Rihanna. Lena Spahn, eine ehemalige Schülerin, die bald eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin beginnen wird, widmete sich in ihrem Modern Dance dem Schicksal der Sophie Scholl. Viel Applaus gab es auch für das Hip-Hop-Projekt der Klasse 10dR (Leitung Inga Wolf), für das Saxofon-Quartett sowie für den Auftritt der Lehrer Inga Wolf und Sanjeeva Dissanayake. Ein Höhepunkt zum Abschluss war der Auftritt der Concertband, bei der es auf der Bühne richtig eng wurde. Unter der Leitung von Tino Desogus spielte die Concertband „Lady Marmelade“, „Smooth“ und „Eighties Flashback“. Die Band, die gemeinsam mit der 6aG für die Zugabe zuständig war, hatte unter anderem auf der Orchesterfreizeit intensiv geprobt. (Sascha Eyssen)