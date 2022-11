Kunstwerk weist ins Jenseits

Von: Ekkehard Wolf

Etwa 200 Ascheurnen können hier beigesetzt werden: Auch auf dem alten Friedhof Jügesheim gibt es jetzt eine Gemeinschaftsgrabanlage. © Wolf, Ekkehard

Der Wandel der Bestattungskultur wirkt sich auch auf den Rodgauer Friedhöfen aus. Der Trend geht zu Grabstätten, die keine tägliche Pflege erfordern. Das neueste Gräberfeld wurde jetzt in Jügesheim eingeweiht: eine Gemeinschaftsanlage für bis zu 200 Ascheurnen.

Jügesheim - Die neue Gemeinschaftsgrabanlage befindet sich auf dem alten Friedhof an der Weiskircher Straße, der bisher von traditionellen Familiengräbern geprägt war. Ebenfalls neu ist ein Feld für Rasengräber, eine pflegeleichte Art der Sarggräber.

Die Anlage „wurde parkähnlich gestaltet, um eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen“, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt. Ein geschwungener Weg führt zu einem kleinen Platz, der von Beeten mit Blühstauden, Rosen und Gräsern eingerahmt wird. Eine ansteigende Natursteinmauer grenzt die Beete ab. Dort ist auch Platz für die Namen der Verstorbenen. Sitzbänke laden zum Verweilen ein. Die Holzbohlen für die Sitzflächen fehlen allerdings noch.

„Die Würde des Menschen endet nicht mit dem letzten Atemzug“, betonte die evangelische Pfarrerin Sabine Beyer gestern in einer kleinen Andacht, die sie gemeinsam mit der katholischen Pastoralreferentin Andrea Köneke hielt. Die Gestaltung des Orts zeige, „dass Tote begraben mehr ist, als sie irgendwie kostengünstig unter die Erde zu bringen“.

Den Mittelpunkt des Platzes bildet eine Bronzeskulptur des Rodgauer Künstlers Peter Jakubowski. Aus dem Fuß eines Baumes, der in der Erde verwurzelt scheint, entwickelt sich eine organische Form, aus der zwei Flügel in den Himmel weisen. Wer möchte, kann darin einen Engel sehen.

„Ich bin glücklich, zum ersten Mal in meinem Leben etwas für den öffentlichen Raum gemacht zu haben“, sagt Peter Jakubowski. Er war einer von vier Künstlern, die die Friedhofsabteilung der Stadtwerke wegen dieses Standorts angefragt hatte.

Für ihn sei es ungewohnt gewesen, zunächst ein Modell anzufertigen, berichtet der Künstler: „Normalerweise arbeite ich anderes: Ich habe einen Baumstamm, fange an zu schnitzen und weiß noch nicht, was es wird. Es entsteht bei der Arbeit.“

Auch die Friedhofsskulptur entstand aus einem Baumstamm, obwohl sie später in Bronze gegossen wurde. Es sei nicht einfach gewesen, den passenden Stamm zu finden, so Jakubowski. Freunde und Verwandte hätten nach geeigneten Bäumen gesucht. Eines Tages rief ihn ein Nachbar an: „Bist du daheim? Mach’ dein Hoftor auf, ich habe den Baum, den du suchst.“ Es war eine Buche.

Erste Reaktionen hörte der Künstler bei der Aufstellung der Skulptur auf dem Friedhof. Da gab es sowohl skeptische Bemerkungen („Was soll denn das sein?“) als auch Zustimmung („Ich finde den Engel schön“). Das Kunstwerk lässt Raum zur Interpretation und darf laut Peter Jakubowski auch gern berührt werden: „Bronzeskulpturen werden immer schöner, wenn man sie anfasst.“

Etwa ein halbes Jahr Bauzeit erforderte die neue Gemeinschaftsgrabanlage, wie Christa Breuninger von der Friedhofsabteilung der Stadtwerke sagt. Verzögerungen habe es unter anderem bei der Lieferung der Sandsteinblöcke und durch zahlreiche Krankheitsfälle des ausführenden Unternehmens gegeben. Die Kosten beliefen sich auf rund 145 000 Euro.

Die Pflege der Anlage liegt vollständig in den Händen der Stadtwerke. Blumen, Kränze und Erinnerungsgaben können an der Gedenkstele abgelegt werden. (eh)

Das Diesseits und das Jenseits verbindet die Skulptur von Peter Jakubowski auf dem alten Friedhof Jügesheim. Ein Baumstamm, der in der Erde verwurzelt ist, geht in eine Figur mit Flügeln über. © Wolf