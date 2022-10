Kuschelstola gegen kalte Zeiten

Das Wetter spielte mit und machte sich sogar ganz ordentlich im Laufe des Nachmittags: Immer wieder kam auch die Sonne hervor. Deswegen flanierten die Besucher recht entspannt durch den Ortskern von Jügesheim und ließen sich vor allem auch immer wieder gerne nieder.

Jügesheim – Kürbissuppe, Bratwurst, Fisch, Bier, Sekt, Wein, Espresso: Auswahl an Speisen und Getränken gab es reichlich. Auch an Stehtischen wie etwa in der Rodgau-Passage fanden sich immer wieder Besuchergrüppchen zusammen, die es genossen, sich endlich wieder mit Bekannten treffen und plaudern zu können.

Vor allem auch der Nachwuchs hatte seinen Spaß am Kürbisfest, zu dem der Gewerbeverein geladen hatte. Für die Kleinsten drehte sich ein Karussell am gewohnten Platz und auch die zwei Hüpfburgen stießen auf gute Resonanz. Gleichzeitig zum Festbetrieb fand zwischen 12 und 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt: nicht nur in Jügesheim, sondern auch im Rodgau-Center an der Hegelstraße in Dudenhofen. Und tatsächlich sah man manche Besucher mit größeren Einkaufstüten und auch an den Verkaufsständen etwa des Kreativmarktes wurden Geschäfte gemacht.

Heike Junge hatte ihre Werbestrategie den neuesten Erfordernissen angepasst und bot ihre kuscheligen Stolas, „für die kein Tier sterben musste“ als Heizkostensparer an – unter dem Motto „warme und weiche Dreieckstücher gegen kalte Zeiten“. Außerdem waren selbst gemachte Marmeladen, selbst Gestricktes, Genähtes und auch allerlei Schmückendes wie Ketten, Ohrringe und Armbänder am Stand von Jumana Haag gefragt.

Eine wirklich gelungene Idee war es, hiesige Vereine einzubeziehen. Die bereicherten das Festprogramm und machten gleichzeitig auf ihre Angebote aufmerksam: So nutzten etwa die Rodgau Pioneers die Chance, um für ihre „Ladies-Football-Mannschaft“ (ab 17 Jahren) Werbung zu machen, die es seit Januar gibt. Die Trialfahrer des TSV Dudenhofen zeigten ihre halsbrecherischen Kunststücke, außerdem konnten sich Besucher an der Tischtennisplatte und diversen Glücksrädern versuchen.

Sport zum Mitmachen boten der JSK Rodgau und die Sportvereinigung Weiskirchen. Sie feiern damit ihre Verschmelzung zur künftigen Sport- und Kulturgemeinschaft (SKG). Vor allem die jüngeren Besucher waren es, die sich beim „Bullriding“ vor dem Rathaus ausprobierten: Auf dem aalglatten Sattel des elektrischen Bullen zu bleiben, sieht nämlich viel leichter aus, als es ist.

Zusätzlich zur Rathausbühne, auf der Tanzformationen, aber auch eine Jumpinggruppe auf dem Trampolin ihr Können zeigten, gab es erstmals auch eine Bühne in der Rodgau-Passage. Alleinunterhalter Thomas Richter begleitete das Kürbisfest mit Musik und Gesang. Auch dort traten diverse Akteure und verschieden Tanzgruppen auf. (Von Simone Weil)

