Mit dem Lieferwagen die Treppe hinab

Kurioser Unfall in S-Bahn-Unterführung

+ © Murmann, Thomas (p) Endstation: Am Fuß der Treppe kam der Lieferwagen nicht mehr weiter. Foto: p/Murmann © Murmann, Thomas (p)

Hainhausen – Eine ungewöhnliche Abkürzung nahm der Fahrer eines Lieferwagens in der Nacht zum Sonntag in Hainhausen: Er fuhr die Treppe der Fußgängerunterführung in der Ortsmitte hinab. Unten ging es aber nicht mehr weiter.