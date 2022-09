Lions starten die nächste gute Tat

Von: Bernhard Pelka

So sieht das Deckblatt des aktuellen Adventskalenders aus. © p

Nach den großen Erfolgen der in den vergangenen drei Jahren aufgelegten Adventskalender wird der Lions Club Rodgau-Rödermark nun eine Neuauflage mit 3 000 Stück starten. Die Vorbereitungen hierzu sind in vollem Gange. Der Verkauf startet am 1. November und endet – soweit dann noch verfügbar – am 30. November. Die Verkaufsstellen werden rechtzeitig in der Presse und auch auf der Internetseite des Clubs www.lc-rodgau-roedermark.de bekannt gegeben.

Rodgau/Rödermark – Der Kauf des Kalenders (fünf Euro) bietet gleich zwei verlockende Vorteile: die Aussicht auf einen attraktiven Gewinn und die Unterstützung gemeinnütziger Initiativen in unserer Region.

Der Kalender ist nicht nur für Menschen interessant, die damit ihrer Familie/Freunden oder auch Nachbarn eine Freude bereiten möchten, sondern etwa auch für Firmen, die damit ein ideales, überraschendes Nikolausgeschenk für die Belegschaft und/oder für Geschäftsfreunde erwerben. Auch die im letzten Jahr gedruckten 3 000 Kalender waren ruck zuck verkauft, und in der letzten Novemberwoche war es fast unmöglich, noch einen zu erwischen. Wie in den Vorjahren verstecken sich auch jetzt wieder hinter jedem der 24 Kalendertürchen attraktive Gewinne. Insgesamt kamen knapp 500 Sach- und Bargeldpreise im Wert von über 15 000 Euro zusammen. Doch selbst dann, wenn man nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, tut man mit dem Kaufpreis von unverändert fünf Euro Gutes. Der Kaufpreis wird auch in diesem Jahr wieder ohne Abzug gemeinnützigen Projekten in unserer Region zufließen: der Kinder- und Jugendarbeit des Lions Clubs an Grundschulen und weiterführenden Schulen in Rodgau und Rödermark (getreu dem langjährigen Clubmotto „Kindern eine Chance geben“), dem Hospiz am Wasserturm in Jügesheim, dem Verein Kinder- und Jugendfarm Rodgau und dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst für Stadt und Kreis Offenbach.

Alle Sachpreise werden von Unternehmen aus unserer Region gespendet. Für ihre Großzügigkeit sind die Lions den Händlern, Gastronomen und Dienstleistern wieder sehr dankbar. Die Aktion bietet den Sponsoren auch eine sympathische Plattform, um mit möglichen Neukunden in Kontakt zu treten.

Dankbar sind die Lions gleichermaßen den Bürgermeistern von Rodgau und Rödermark, Max Breitenbach und Jörg Rotter, die sich wieder bereit erklärt haben, die Schirmherrschaft für die Kalenderaktion zu übernehmen.

Die Gestaltung der Kalender-Vorderseite ist wiederum das Ergebnis eines kleinen Wettbewerbs – diesmal an der Schule an den Linden in Urberach. Dort hat eine 4. Klasse voller Begeisterung entzückende Bilder gemalt, von denen eines für den neuen Kalender ausgewählt wurde. Weitere Motive dienen der Bebilderung hinter den 24 Kalendertürchen. bp