Lothar Mark aus Verwaltungsrat von St. Nikolaus verabschiedet

Dankesworte von Lothar Mark. © Eyssen, Sascha

Lothar Mark verlässt nach 44 Jahren den Verwaltungsrat von St. Nikolaus. Im Kerbgottesdienst dankte ihm die Jügesheimer Gemeinde für sein Engagement.

Jügesheim – Den Kerbgottesdienst nutzte man in der St. Nikolaus-Kirche in Rodgau am Samstag, um das dienstälteste Verwaltungsratsmitglied der Gemeinde zu verabschieden. Lothar Mark hört nach 44 Jahren in diesem Gremium auf.

Roland Walden wusste ganz genau, wann es mit Lothar Mark im Verwaltungsrat losgegangen war: Am 14. Dezember 1979 nahm der damals 27-jährige Banker im Schwesternhaus erstmals an einer Sitzung teil. „Erst hat er sich mal ein bisschen umgeguckt, dann ist er zunehmend eine zentrale Figur geworden“, meinte Walden, stellvertretender Vorsitzender des Gremiums, in seiner Rede. Der Verwaltungsrat habe in den vergangenen Jahrzehnten einiges auf den Weg gebracht – vom Neubau des Hauses der Begegnung und des Kindergartens bis zur Kirchenrenovierung.

Mark will ehrenamtliche Tätigkeiten in Rodgau zurückfahren

„Lothar Mark zeichnete sich in den Jahren aus durch Expertise, natürlich insbesondere in wirtschaftlichen Dingen, durch Struktur und unkonventionellen Ideenreichtum“, so Walden. Hinzu komme „Aufmüpfigkeit, insbesondere den Herren in Mainz gegenüber, Engagement, Kommunikation und Streitbarkeit. Alles immer zielgerichtet und fair. Außerdem war er im Verwaltungsrat im Wesentlichen zuständig für die gute Laune. Als guter Fassenachter tritt er nun nach 4x11 Jahren aus dem Verwaltungsrat zurück“, streifte Walden ein weiteres Tätigkeitsfeld von Lothar Mark, der bekanntlich ehrenamtlich vielfältig engagiert ist und diese Tätigkeiten nun ein wenig zurückfahren will.

Yvonne Hartelt, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, lobte: „Lothar Mark hat mitgewirkt, mitgebaut und viel Verantwortung übernommen.“ In ihren Dank schloss sie auch Ehefrau Elfriede ein. Gemeinsam hätten Verwaltungsrat und Pfarrgemeinderat gute Ideen entwickelt und große Projekte umgesetzt. „Mit viel Herzblut und Leidenschaft hat Lothar die Arbeit tatkräftig unterstützt, viel Zeit und Kraft investiert.“

Einzug mit den Fahnen örtlicher Vereine zum Kerbgottesdienst. © ey

Vom Jügesheimer Pfarrer zur Mitarbeit aufgefordert

„Wenn du was ändern willst, dann musst du dich engagieren. Abhauen gilt nicht!“ Mit diesen Worten, berichtete Lothar Mark, der in den 1970er-Jahren auch mal Zweifel an seiner Kirchenmitgliedschaft hatte, habe ihn der langjährige Jügesheimer Pfarrer Wendelin Meissner 1979 zur Mitarbeit in der Gemeinde aufgefordert und nachgeschoben: „Du kommst in den Verwaltungsrat! Dann wird mal geschafft, damit du mal siehst, was Kirche überhaupt ist.“

Bereut hat Mark diese Entscheidung nicht: „Jede Sitzung war eine Bereicherung. Ich bin nie dümmer heimgekommen, als ich hingegangen bin.“ Er könne jeden nur dazu ermutigen, ein Ehrenamt zu übernehmen und dies mit Freude anzugehen.

Zu seiner Verabschiedung hatte er eine Kinderfibel mitgebracht, in der ein Fenster aus der St. Nikolaus-Kirche abgebildet ist. Der Verlag hatte bei der Gemeinde angefragt, ob er das Foto in der Fibel abdrucken darf. Mark, der die Rechte an dem Foto hat, gab gegen eine Spende sein Einverständnis. Das Geld kommt nun der Gemeinde zugute. Mark überreichte die Fibel an Yvonne Hartelt, mit einer Widmung an die Gemeinde: „Es war mir eine große Ehre und Freude zugleich, über 44 Jahre meiner Pfarrgemeinde zu dienen.“

Jügesheimer Kerb endet mit Auftritt der „Giesemer Trottwa-Lersche“

Zu Beginn des Kerbgottesdienstes waren Vereinsvertreter mit Fahnen der Ortsvereine oder dessen Vorgängervereine in die Kirche eingezogen. In seiner Predigt thematisierte Pater John-Peter Savarimuthu unter der Überschrift „Should I stay or should I go“ die vielen Kirchenaustritte. Er plädierte dafür, in der Kirche zu bleiben, auch weil sie ein wichtiger Ort der Begegnung sei.

Nach dem Gottesdienst hatte Lothar Mark zu einem Umtrunk ins Heimatmuseum, dem Zentrum der Giesemer Kerb, eingeladen. Nach dem Frühschoppen am Sonntag brachten die Gugisheimer am Nachmittag den Kerbkuchen in den Museumshof. Heute geht es ab 16 Uhr mit Leberkäs’-Brötchen und ab 18 Uhr mit einem Auftritt der Trottwa Lersche weiter. Neben der Kirche ist ein Vergnügungspark aufgebaut. (Von Sascha Eyssen)