Rodgau: Magistrat lehnt Tankstelle für Wasserstoff ab

Von: Bernhard Pelka

Der Magistrat rückt von früheren Plänen zu einem zukunftsfähigen Energie- und Mobilitätskonzept teilweise ab. Der 2021 im Stadtparlament beschlossene Bau einer öffentlichen Wasserstofftankstelle und einer Produktionsanlage für grünen Wasserstoff soll aufgehoben werden. Auch soll der Beschluss zum Kauf von sechs Wasserstoffbussen gekippt werden.

Rodgau - Dafür erbittet der Magistrat von der Stadtverordnetenversammlung das Mandat, mit dem Rödermärker Busunternehmen Schau-ins-Land-Hain GmbH über die Aufhebung des bestehenden Kaufvertrags verhandeln zu dürfen. Das teilt Bürgermeister Max Breitenbach auf Anfrage mit. Er bestätigt damit die Inhalte einer Pressemeldung der FDP von vor Ostern.

Für den Kauf der Wasserstoffbusse liegt bereits ein Förderbescheid des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Höhe von 1,8 Millionen Euro vor. Bürgermeister Breitenbach begründet die Rolle rückwärts beim Thema Wasserstoff mit extremen finanziellen Risiken für die Stadt. Die seinen nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung durch externe Experten nicht mehr zu leugnen. Unter den aktuellen Bedingungen sei es auf einem schwierigen Markt wohl ratsam, vorerst die Finger davon zu lassen. Die Rede sei von immerhin acht Millionen Euro Steuergeldern. „Ich bin kein Gegner der Wasserstoffthematik. Aber dürfen wir so viel Geld in einem unsicheren Projekt binden, da wir doch so viele andere Pflicht- und Kernaufgaben haben wie etwa die Schulkinderbetreuung?“, argumentiert der Rathaus-Chef. Die Stadtverordnetenversammlung soll über die Vorschläge des Magistrats am 24. April in einer öffentlichen Sondersitzung entscheiden. Dann soll es auch um die Frage gehen, wie der Stadtbus durch Ersatzverkehr abgelöst werden könnte. Die Firma Hain bedient diese Linie seit Jahrzehnten mit ihren Bussen.

Ungeachtet der Entwicklung beim Thema Wasserstoff hält der Magistrat an den Plänen zum Bau eines 17 Millionen Euro teuren und 27 Hektar großen Freiflächenfotovoltaikparks auf Rollwälder Wiesen fest. (bp)