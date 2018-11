Mahnmal gegen das Vergessen

Neun Wochen hat die Arbeit an der Gedenkstätte auf dem ehemaligen Lagerfriedhof in Rollwald gedauert. Am Samstag übergab Bürgermeister Jürgen Hoffman sie ihrer Bestimmung.

Rollwald - Neu gestaltet ist die Gedenkstätte auf dem ehemaligen Friedhof des früheren Straflagers Rollwald. Nach neun Wochen Umbauzeit stellten Bürgermeister Jürgen Hoffmann und Landschaftsarchitekt Dirk Melzer das Ergebnis der Arbeiten vor.

Die Gedenkstätte auf dem ehemaligen Friedhof des früheren Straflagers Rollwald hat ein neues Gesicht. Landschaftsarchitekt Dirk Melzer hat bei der Umgestaltung nach eigenen Worten besonders darauf geachtet, das neue Ensemble gut in die Umgebung einzupassen und neben der Erinnerung an den Tod auch Zeichen für das Leben zu setzen.

Dieser Ansatz ist ganz im Sinne von Bürgermeister Jürgen Hoffmann, der in seiner Ansprache vor zahlreichen Zuhörern auch Bezüge zum aktuellen politischen Klima herstellte. An die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten und ihre Folgen zu erinnern, sei wichtiger denn je, betonte der Rathauschef und würdigte ausdrücklich die Bemühungen des Rodgauer Vereins für multinationale Verständigung (Munavero), der schon vor über drei Jahrzehnten auf dem Areal an der Ecke Rhönstraße/Rosenring einen Gedenkstein setzen und 2014 drei Informationstafeln über das von 1938 bis 45 betriebene Straflager der Nazis hatte aufstellen lassen.

Munavero war mit seinem Arbeitskreis Rollwald unter der Leitung von Werner Stolzenburg nun auch an der Neugestaltung beteiligt, die die Stadtverordnetenversammlung endgültig im November 2017 beschloss. Unumstritten war die Aktion, deren Kosten letztlich mit rund 113.000 Euro das zuerst veranschlagte Budget deutlich überschritten, laut Hoffmann nicht – unter anderem, weil dafür Parkplätze und ein Stellplatz für Recycling-Container wegfielen. Letztlich sei es aber darum gegangen, bewusst einen Ort der Erinnerung zu schaffen, den „wir mit Wertschätzung, Ehrfurcht und Hochachtung betrachten“. Es gehe „ums Tun“, so der Bürgermeister – „nicht ums Kämpfen und Siegen, sondern um eine Gesellschaft mit moralischen Ansprüchen“.

Dafür eignet sich der ehemalige Lagerfriedhof aus Sicht der Stadt wie des Munavero-Vorstands um Dr. Rudolf Ostermann besonders gut. Mindestens 206 der Lagerinsassen sind erwiesenermaßen in Rollwald gestorben, meist an körperlichen Entbehrungen und den unmenschlichen Bedingungen der Zwangsarbeit an einem Bewässerungsprojekt der Nazis. Beigesetzt wurden sie zuerst auf dem Nieder-Röder Friedhof, ab Frühjahr 1945 dann auf dem Lagergelände. Zu sehen sind ihre Grabstellen nicht mehr: 1965 wurde der Friedhof nach Ablauf der Ruhefrist von der Gemeinde entwidmet.

So fand Dirk Melzer bei der Planung der Gedenkstätte auch kein räumliches Raster vor. Als Fixpunkt diente ihm die alte Eiche, die früher am Rand des Parksteifens stand. Jetzt steht sie mitten auf einem Weg, der zu einem stilisierten Kreuzzeichen gehört, wie es die einstigen Gefangenen auf ihrer Sträflingskleidung trugen.

Das Wegekreuz bildet den Grundriss und strukturiert die 1100 Quadratmeter große Fläche. Den Gedenkstein hat Melzer in Verlängerung einer neuen Achse aufgestellt, die das Gelände zur Siedlung Rollwald hin öffnet. Neu aufgestellt wurden am hinteren Ende dieser Sichtverbindung drei Kreuze aus Stahlblech, die den Grabmalen auf dem Lagerfriedhof ähneln – schlichte Profilstäbe mit aufgenieteten Blechplatten, in die kein Name, sondern lediglich eine Nummer graviert war. Wer in dem Grab lag, stand dann auf einer Tafel am Friedhofseingang.

Wichtig war dem Landschaftsarchitekten, die Gedenkstätte auch mit lebendigen Akzenten zu versehen. Zwar ist die Lage der Gräber nicht mehr nachvollziehbar, dennoch hat Melzer in der Rasenfläche acht Narzissenbeete angelegt, die im Frühling gelb erblühen und so jedes Jahr aufs Neue an die Toten erinnern sollen.

Neben den Informationstafeln steht ein fünfeckiges Schwalbenhaus mit 345 Nestern auf einem Pfahl – Melzer zufolge eine Idee aus der Stadtverwaltung, die seine Arbeit auch sonst mit viel Enthusiasmus und großem Engagement begleitet habe.

Noch umzusetzen bleibt ein begleitendes Kunstprojekt: Mit steinernen Masken, die scheinbar aus dem Boden ragen, will der Bildhauer Wolf Münninghoff an die Toten im Lager Rollwald erinnern. Finanziert werden sollen sie mithilfe von Sponsoren und Spenden aus der Bürgerschaft. (zrk)