Mehr Durchblick auf der Onlineseite

Von: Bernhard Pelka

Rodgau – Vereinfacht, entschlackt, auf den Punkt gebracht: Die Stadt hat ihren Internetauftritt verändert. 30 Online-Services sind auf der städtischen Internetseite bereits verfügbar und unter dem Navigationspunkt „Online-Services“ zu finden. Jetzt entdeckt man Wichtiges dazu außerdem auch unter www.rodgau.de/Aufgaben-Struktur. Dort sind die Ansprechpartner und Dienstleistungen jedes einzelnen Fachdienste im Rathaus übersichtlicher als bisher zusammengestellt, damit Bürgern die Suche leichter fällt.

In Form eines Organigramms findet sich auf der Seite eine Übersicht aller Dezernate, Stabstellen, Agenturen, Eigenbetriebe sowie der Fachdienste und deren Fachbereiche. All diese Organisationseinheiten lassen sich nun zentral über einen Klick erreichen. Auf der darunterliegenden Seite zeigt jeder Bereich einheitlich erste Informationen darüber, für was er steht, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten er hat. Darunter folgen fünf Unterpunkte von der „zugeordneten Organisationseinheit“, über „Dienstleistungen und Erläuterungen“, entsprechenden „Formularen“, allen „Mitarbeitenden“ bis zu den „Öffnungszeiten“.

Besonders hinter dem Punkt „Dienstleistungen und Erläuterungen“ steckt eine Menge Arbeit, die in den vergangenen Wochen im Rathaus geleistet wurde, um den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes zu genügen (siehe Infokasten). Über 350 Dienstleistungen sind den Bereichen der Stadt und der Stadtwerke zugeordnet worden. Die Dienstleistungen sind innerhalb des zentralen Portalverbunds, der im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes verpflichtend eingefordert wird, definiert und enthalten neben den Informationen der Landesredaktion Hessen auch Bundesinformationen. Um das übersichtlicher zu machen, gibt es dazu jeweils Kurz-Informationen. Dort sind auch mögliche Kosten aufgeführt und, wenn vorhanden, direkt die Online- Services verlinkt. Zusätzlich sind alle Dienstleistungen alphabetisch sortiert unter dem Navigationspunkt „Was erledige ich wo?“ ansteuerbar. Alle Formulare in den Bereichen der Organisationseinheiten wurden in den letzten Wochen auf eine digital beschreibbare Variante umgestellt und sind ebenso zentral erreichbar (www.rodgau.de/ Formulare).

Seit über einem Jahr beschäftigt sich ein Rathaus-Team aus Organisation, IT und Pressestelle intensiv mit Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes. Dabei lieferten alle Bereiche der Verwaltung ihre jeweiligen Fachspezifika zu. So konnten behördliche Anforderungen und Nutzerperspektiven unter einen Hut gebracht werden. Auch 2023 ist die Einführung weiterer Online-Dienste geplant. Spannend bleibt hierbei die Frage, wie weit rechtliche Beschränkungen bei der Online-Beantragung aufgehoben werden. Oft ist trotz der Online-Eingabe in den einzelnen Services heute noch das persönliche Erscheinen im Rathaus erforderlich. Wird diese Pflicht aufgehoben? bp