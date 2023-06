Mehr Platz für Laster am DHL-Paketzentrum Rodgau

Von: Ekkehard Wolf

Auf dem Waldstück zwischen DHL-Paketzentrum und B 45 (links unten) will die Deutsche Post zusätzliche Verkehrsflächen anlegen. © Häsler

Das DHL-Paketzentrum Rodgau soll größer werden. Die Stadt hofft auf ein Ende der Verkehrsprobleme.

Nieder-Roden – Das DHL-Paketzentrum am Gutenbergring will seine Fläche erheblich vergrößern. Der Magistrat schlägt den Stadtverordneten vor, dafür einen Bebauungsplan aufzustellen.

Die Deutsche Post will ihr Betriebsgelände bis zur Bundesstraße 45 erweitern. Bereits jetzt ist es so groß wie zehn Fußballfelder. Zu den 73 000 Quadratmetern sollen 42 000 hinzukommen. Der größte Teil der Erweiterungsfläche gehört der Stadt. Bisher ist dort Wald.

Starker Lkw-Verkehr bereitet Probleme in Rodgau

Den zusätzlichen Platz will der Konzern als Aufstell- und Verkehrsfläche nutzen. „Es ist der Versuch, ein langjähriges Thema zu entspannen“, sagt Erster Stadtrat Michael Schüßler. Der starke Lkw-Verkehr führe regelmäßig zu Konflikten mit anderen Betrieben im Gewerbegebiet Nieder-Roden-Süd. Durch verkehrslenkende Maßnahmen allein könne man das Problem nicht lösen.

Zu den Stoßzeiten fahren die Paketlaster beinahe im Minutentakt an der Einfahrtschranke vor. Manchmal stauen sie sich bis zur Borsigstraße zurück. Lastzüge mit gelben Wechselbrücken warten auf Parkplätzen der Region oder am Rand der Zubringerstraße von der B 45 zum Reiber-Kreisel. Dort ist das Bankett kaputt gefahren – unmittelbar neben einem Feuchtgebiet, in dem der seltene Moorfrosch lebt.

In Zukunft sollen mehr Laster auf dem Betriebsgelände Platz finden, um den öffentlichen Straßenraum zu entlasten. Die Anzahl der Lkw-Bewegungen wird sich aber nicht verringern. Im DHL-Paketzentrum arbeiten etwa 450 Menschen in drei Schichten. An einem normalen Arbeitstag sortieren sie etwa 250 000 bis 300 000 Sendungen. Das Paketzentrum dient auch als Zustellbasis für einen Teil des Kreises Offenbach. (eh)