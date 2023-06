Mietwohnungen statt Haushaltswaren

Von: Bernhard Pelka

Die ehemaligen Geschäftsräume von „Rupp an der Kirche“ liegen in Trümmern. Dort entstehen Wohnungen. Links die Zufahrt nach hinten zu den Parkplätzen. © pelka

An der Vordergasse in Jügesheim entstehen sechs neue Wohnungen. Das Baugelände hat eine markante Geschichte: 1946 bis 2016 haben die Eigentümer dort ein Haushaltswarengeschäft betrieben: „Rupp an der Kirche“

Jügesheim – Generationen Rodgauer haben sich bei „Rupp an der Kirche“ mit Haushaltswaren oder schicken und hochwertigen Deko-Artikeln eingedeckt. Unzählig Brautpaare stellten dort Hochzeitstische zusammen, an denen Gäste der Trauung Geschenke für das glückliche Paar aussuchen konnten. Viele schöne Erinnerungen hängen deshalb an der Adresse Vordergasse 45. Jetzt liegen die ehemaligen Verkaufsräume in Trümmern. Ein Bagger des Urberacher Abbruchunternehmens Rügemer hat ganze Arbeit geleistet.

Die Inhaberfamilie hatte das Traditionsgeschäft 70 Jahre nach dessen Eröffnung zum 1. April 2016 schweren Herzens schließen müssen. Der Strukturwandel im Einzelhandel, der Onlineversand und die „Geiz-ist-geil-Mentalität“ hatten dem Betrieb die Verdienstgrundlage entzogen. Markenware war immer schwerer zu verkaufen. Seither scheiterten alle Vermietungsversuche für die 900 Quadratmeter Verkaufsfläche in bester Ortskernlage.

„Es hatten sich mal eine Tanzschule interessiert und auch ein Gastronomiebetrieb. Alles wurde aber nichts wegen der hohen Umbaukosten und der Parkplatzfrage“, erinnert sich Edith Sahm (geborene Rupp). Sie hatte das Geschäft (einen früheren Bauernhof mit Hauptgebäude, Ställen und Scheunen) einst von ihren Eltern und Gründern, Else und Nikolaus Rupp, übernommen, dann kräftig umgebaut und 1968 zusammen mit Ehemann Willibald die Eisen Rupp KG gegründet.

Jetzt entstehen dort sechs neue Wohnungen. Das Gebäude in L-Form erinnert stark an die frühere Bebauung mit einer Hofreite. Das war auch ausdrücklicher Wunsch der Stadt an die Bauherren, die Eigentümergemeinschaft Gawrilow/Schöneweg. „Die Stadt möchte das alte Ortsbild wieder herstellen“, erläutert Thomas Schöneweg.

Die sechs Mietwohnungen sind 80 bis 108 Quadratmeter groß. Alle haben Balkon oder Terrasse mit Gartenanteil. Die Terrassen öffnen sich zu einem Innenhof. Geheizt wird das energieeffiziente Haus mit Wärmepumpen. Aktivlüftung garantiert immer frische Luft. Ein Aufzug und andere Details schaffen Barrierefreiheit. Die Planung lag in den Händen von Architekt Norbert Beck, die Firma Werner & Sohn zieht den Neubau hoch, der sich in seiner Höhe an der umliegenden Bebauung orientiert. Richtfest soll im Dezember sein, Einzug der Mieter ein Jahr später. Ab nächsten Sommer wollen die Eigentümer mit der Vermietung beginnen.

Zur Vordergasse hin bleibt das Elternhaus von Edith Sahm erhalten. Dasselbe gilt für das dort bestehende Geschäft. Es wird während der kompletten Bauzeit geöffnet bleiben.

Zum 70. Jubiläum war 2016 niemand bei „Rupp an der Kirche“ nach Feiern zumute. Am Tag danach baute das Team die Ware für den Räumungsverkauf auf. Martina Schöneweg, Tochter von Edith Sahm, hatte damals schon 38 Jahre im Betrieb der Eltern gearbeitet, ihre Schwester Stefanie Gawrilow 37 Jahre. Für beide war das Geschäft wie ein Zuhause. Nur ihre Ausbildung hatten sie woanders absolviert.

„Der Abbruch jetzt macht mir aber nicht mehr so viel aus. Wir hatten genug Zeit, um uns damit abzufinden. Aber der Abverkauf und das Ausräumen der Regale damals – das war schon eine schwere Zeit“, schildert Edith Sahm ihre Gefühle. Jetzt blickt sie nach vorn und ist gespannt auf das Neue. „Die alten Räume waren einfach nicht mehr zu nutzen.“

So ähnlich soll’s wieder werden. Der Neubau in L-Form erinnert stark an die frühere Bebauung des Geländes mit einer Hofreite, die unsere historische Aufnahme zeigt. © Pelka, Bernhard