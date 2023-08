Mit 15 Jahren Rodgaus jüngste Küsterin

Im Dienst der Gemeinde

+ © Prochnow Viele Handgriffe rund um den Gottesdienst gehören zu ihren Aufgaben: Küsterin Charlotte Schmitt. © Prochnow

Charlotte Schmitt (15) ist die jüngste Küsterin in Rodgau.

Weiskirchen – Charlotte Schmitt ist 15 Jahre alt, besucht den gymnasialen Zweig der Geschwister-Scholl-Schule, jetzt in Klasse 10. Im Musikverein spielt sie die Klarinette, und ein Traumberuf schwebt ihr bereits vor: Lehrerin! Deutsch und Musik würde sie unterrichten, vielleicht auch Religion. Jetzt möchte sie erst einmal ihr Taschengeld aufbessern, aber nicht mit Zeitung-Austragen, Babysitten, Eis-Verkaufen oder Regale-Einräumen. Nein: Charlotte ist die neue Küsterin der Trinitatisgemeinde.

Kerzen anzünden, Altar eindecken, Kollekte einsammeln: Mit diesen Aufgaben verbinden viele Gläubige ein älteres Ehepaar, das seit Jahrzehnten die Seele von Sakristei und Kirchenschiff sind. Es geht aber auch anders, das wissen Besucherinnen und Besucher der Gustav-Adolf-Kirche schon seit Längerem. Anne Rekow, die Tochter des Pfarrers, war die Vorgängerin des Teenagers. Sie ist nach Hamburg gezogen, sodass die Gemeinde eine Nachfolge suchen musste.

„Es ist eine halbe Stelle mit fünf Arbeitsstunden im Monat“, erläutert die junge Frau. Und es ist immer derselbe Ritus: Sonntags gegen 9.30 Uhr schließt sie das Portal auf, schaltet die Lautsprecheranlage ein, schlägt die Liedernummern an der Tafel an, zündet Kerzen an. „Manche musst du vorher abschneiden, wenn sie zu weit runtergebrannt sind“, lehrt sie wie ein alter Hase. Selten muss sie das Altartuch wechseln.

Wenn die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher kommen, drückt sie jeder und jedem ein Gesangbuch in die Hand. Zum Ende der Feier reicht sie den Klingelbeutel, am Ausgang zählt sie die Frauen und Männer und trägt das Ergebnis in ein Buch ein. Ab und zu ersetzt Charlotte verwelkte Blumen durch frische. Erst kürzlich hatte sie ihren ersten Gottesdienst mit Abendmahl. „Das ist dann ein bisschen aufwendiger, ich muss Kelche bereitstellen und mit Traubensaft füllen, Brot in Stücke schneiden und auf einem Teller auf den Altar bringen.“

Nach der Zeremonie ist es Aufgabe der Küsterin, die Becher und Teller zu spülen und wegzuräumen, die Kerzen zu löschen, die Kollekte wegzuräumen, alle Geräte und das Licht auszuschalten und die Kirche abzuschließen. Die Schülerin teilt sich die Stelle mit einem älteren Gemeindemitglied, das schon weggezogen ist und zum Dienst eine weite Anfahrt bewältigt. Auch für diese Stunden sucht die Gemeinde eine neue Kraft.

Charlotte hat sich Anfang der 8. Klasse auf die Konfirmation vorbereitet. „Damals war ich 13 und habe mich schon viel engagiert.“ Zum Beispiel bei der Aufräumaktion im Jugendkeller, damit er wieder genutzt werden kann. „Wir haben ihn komplett geleert, jetzt streichen wir noch und stellen Möbel rein“, schildert die Jugendliche stolz. „Dabei haben wir viel mit dem Kirchenvorstand zu tun, sprechen alles mit Pfarrer Rekow ab“, beschreibt sie die Nähe zur Gemeinde. Die neue Gemeindepädagogin hatte für die Ferien einen Jugendtreff organisiert, immer mittwochs um 18 Uhr. „Da gibt es immer etwas zu essen, Filme oder Spiele“, erzählt die Helferin begeistert.

Auch die Konfi-Fahrten zusammen mit der Dudenhöfer Gemeinde „funktionieren sehr gut“. Rund 50 junge Leute, 20 bis 30 Betreuerinnen und Betreuer leben eine Woche auf engstem Raum. „Dabei lernt man sich gut kennen.“ Und genau diese Aktivitäten seien für die Zukunft der Kirche und der Gemeinde sehr wichtig, findet die junge Frau.

Reli in der Schule sei „anders, es geht nicht nur um den evangelischen Glauben, auch trockenere Themen werden durchgenommen, mit denen ich mich nicht so identifizieren kann.“ Und: „Schulklassen sind selten eine so gute Gemeinschaft, wie eine Kirchengemeinde das sein kann“, analysiert sie.

„Kirche ist nicht langweilig und nicht nur für alte Leute“

Durch ihren Job sei sie nun öfter in der Kirche – neben gerade einmal 20 anderen Gottesdienstbesuchern. Sie spüre eine „Verbundenheit mit Gott und der Gemeinde“, doch „die Gemeinschaft kommt nicht von ungefähr“, ist der jungen Christin klar. Sie begründet das gute Verhältnis auch mit Pfarrer Hansjörg Rekow, „der immer gute Worte findet, Vergleiche zum Alltag herstellt, Humor einbaut, nicht zu lang predigt, sondern motiviert, zuzuhören und anregt, mitzudenken“, formuliert Charlotte. „So kannst du in Bildern der Bibel die Botschaft erkennen.“

„Ich bin generell ein motivierter, engagierter Mensch und im Unterricht jemand, der etwas mitnimmt“, definiert sich die Gymnasiastin selbst. Von der Kirche erwartet sie „mehr Angebote, vor allem für die Jüngeren, Treffs, Unternehmungen.“ Das Konzept mit den jugendlichen Teamern bei Konfi-Vorbereitung und Freizeiten sei sehr gut, über junge Erwachsene können Jugendliche einfacher Anschluss finden.

„Sich mit Gott zu beschäftigen bedeutet, sich selber besser kennenlernen. Das kann helfen, dass man zu sich selbst findet“, wirbt die überzeugte Christin. Sie ist der festen Überzeugung: „Kirche ist nicht langweilig und nicht nur für alte Leute.“ (von Michael Prochnow)