Mit der Schere unschlagbar

Von: Bernhard Pelka

Hausherr und Chef Harald Ries (rechts) und Ausbilder Toni Petriglieri (links) freuen sich mit der Innungsbesten Valentina D’Attis (Zweite von links) und Junggeselle Basam Alqasim (Zweiter von rechts). © pelka

Im Friseursalon Team Ries herrscht Feierlaune. Bei der jüngsten Freisprechungsfeier der Friseurinnung Stadt und Kreis Offenbach schnitten unter 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Auszubildende aus Nieder-Roden ganz ausgezeichnet ab: Valentina D’Attis und Basam Alqasim. Wobei Valentina DÁttis mit 82,65 von 100 möglichen Punkten sogar als Innungsbeste im Haus des Handwerks die Gratulationen von Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke und Kreishandwerksmeister Dennis Kern entgegennahm.

Nieder-Roden – „Das ganze Team Ries ist stolz“, beschreibt Hausherr und Chef Harald Ries die Stimmung im Salon an der Hanauer Straße 12. „Das ist etwas ganz Besonderes, das es zuletzt vor Jahren bei uns gab. Vor allem sind wir begeistert, wie gut das beide gemacht haben und dass beide uns auch erhalten bleiben. Dafür bilden wir aus – was in der Branche übrigens viel zu selten passiert.“ Tatsächlich haben die Innungsbeste und ihr Junggesellenkollege fest vor, ihrem Arbeitgeber treu zu bleiben. Ungeachtet dessen streben die jungen Leute den Meistertitel an, um später vielleicht einmal selbst ein Geschäft leiten zu können. „Erst sammeln wir aber noch Erfahrung.“

Was schätzen die zwei denn an ihrem Arbeitsplatz so sehr? „Für mich ist es das Team“, sagt Valentina D’Attis. Es ist einfach schön, morgens aufzustehen und zu wissen: Die Kollegen, die ich jetzt treffe, auf die kann ich mich zu hundert Prozent verlassen.“ Basam Alqasim fühlt sich beim Arbeiten sogar „wie in einer zweiten Familie“. Der Name des Salons, Team Ries, ist also offenbar Programm? „Ja“, bestätigt Harald Ries. „Dass sich alle gut verstehen, ist meiner Frau Birgit und mir ganz wichtig. Großen Anteil daran und auch am guten Abschneiden unserer Prüflinge hat Ausbilder Toni Petriglieri.“

Harald Ries hatte den 1961 von seinen Eltern Manfred und Anna Ries in der Schulstraße gegründeten und 1975 in einen Neubau an der Hanauer Straße umgezogenen Salon 1995 übernommen. 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten dort heute außer Haarschnitten und -pflege Kosmetik und Fußpflege an. Mit im Betrieb ist seit 2005 auch Tochter Deborah als Meister (seit 2011).

Valentina D’Attis ist das Haus bestens vertraut. Schon als Jugendliche an der Georg-Büchner-Schule in Jügesheim machte sie bei Ries ein Praktikum. Ausbildungsbeginn war für die heute 19-Jährige, die schon immer Friseurin werden wollte, dann am 1. September 2020. Zeitgleich ging Basam Alqasim an den Start – allerdings zunächst in einem anderen Salon, um zum 1. Januar 2023 zum Team Ries zu stoßen.

Die Innungsbeste ist besonders stark bei Damenfrisuren mit Farbe und Umstyling, während sich ihr Kollege und früherer Heinrich-Böll-Schüler am liebsten den Themen Herrenschnitt und Bart widmet.