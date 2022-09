Motor der Industrialisierung

Von: Bernhard Pelka

Die Rodgaubahn auf der Fahrt von Offenbach Richtung Ober-Roden. Die Aufnahme entstand im August 1991 auf der Strecke im Feld zwischen Jügesheim und Dudenhofen. © P/peter karl

Rodgau – Wie ein eisernes Band verknüpfen die Gleise von Bahnstrecken Städte und Gemeinden in unserer Region. Diese verbindende Kraft findet nun auch Ausdruck in der Arbeitsweise zu einem Buch, das sich mit der Geschichte 125 Jahre Rodgaubahn von Offenbach bis Reinheim befasst. In einer einzigartigen Gemeinschaftsleistung haben zwei Landkreise, neun Städte und Gemeinden, 19 heimatkundlich und historisch orientierte Vereine und mehr als 20 Privatpersonen unter Federführung der Rodgauer Heimat- und Geschichtsvereine um das Projektteam mit Frank Martiny, Werner Stolzenburg und Volker Böres das über 200 Seiten starke Werk geschaffen. Eine weitere beachtliche Premiere: Zwei Landräte, Oliver Quilling (Offenbach) und Klaus Peter Schellhaas (Darmstadt-Dieburg) haben ein gemeinsames Grußwort verfasst. Im Oktober soll die Schrift bei einer Veranstaltung im Bahnhof Ober-Roden, dem betrieblichen Mittelpunkt der früheren Strecke, erstmals öffentlich präsentiert werden.

Viele nüchterne Fakten, aber auch Nettes

Den Leser erwartet eine Präsentation von Eisenbahngeschichte, die so vielfältig ist wie die 16 Autoren und die vielen anderen Beteiligten an dem Gemeinschaftswerk auch. Das mit mehr als 300 Bildern illustrierte Buch lässt Platz für nüchterne Daten, Zahlen und Fakten, die in solchen Publikationen freilich nicht fehlen dürfen. Daneben bleibt allerdings auch Raum für Privates und Nettes, das stimmungsvoll von früher erzählt und damit Zeitgeschichte und den Alltag von damals spiegelt. So beschreibt zum Beispiel der Sohn eines Stationsvorstehers blumig seine Kindheit im Bahnhof, der das Zuhause der Familie war.

Zahlreiche Privatpersonen haben auf der Suche nach Material für das hochwertige Buch wahre Schätze zu Tage gefördert, etwa Fotosammlungen mit noch nie veröffentlichten Motiven und weitere, bisher unbekannte Dokumente zur Geschichte der auch für die Offenbacher Lederwarenindustrie so wichtigen Bahn. Betrachter werden daran ihre Freude haben.

Corona machte die Stoffsammlung schwierig

Die Grundidee, dass die Schrift kein trockenes Lexikon werden sollte, ist mithin Wirklichkeit geworden. „Von Anfang an war klar, dass die Autoren keine Vorgaben bekommen und auch Stimmungen und lokale Sichtweisen aus 125 Jahren Geschichte der Rodgaubahn wiedergegeben werden sollen“, erläutert Frank Martiny vom Arbeitskreis für Heimatkunde Nieder-Roden die Ausgangslage 2019. So lange liegt der erste Gedanke daran zurück, eine Abhandlung als großes Gemeinschaftsprojekt zu verfassen. Zunächst war nur die Rede von einer bescheidenen Broschüre, begleitet von einem Festwochenende, einer Ausstellung und von Fahrten in historischen Zügen - das alles im Herbst 2021 und damit exakt 125 Jahre, nachdem die Rodgaubahn 1896 als Zug mit acht Personenwagen und einem Salonwagen und vielen Fahrgästen erstmals von Offenbach Richtung Reinheim gedampft war. Doch dann kam Corona. Allen Beteiligten blieb nichts anderes übrig, als die Stoffsammlung, die Sichtung und Katalogisierung des Materials und unzählige Absprachen elektronisch auf den Weg zu schicken. Das Experiment unter erschwerten Bedingungen ist geglückt. Drei Jahre nach der Idee zum Projekt ist das Buch gedruckt und derzeit in der Binderei. Die Präsentation im Oktober kann also kommen. (bp)

Die Rodgauer Frank Martiny, Werner Stolzenburg und Volker Böres (von links) bilden den harten Kern des Projektteams, das sich akribisch und sachkundig um die Veröffentlichung verdient gemacht hat. © pelka

„Dienstfahrt“ auf einer Draisine, 1955 am Bahnhof Dudenhofen. Das Bahndienstfahrzeug wurde zur Inspektion von Eisenbahnstrecken und zum Transport von Arbeitern und Werkzeug verwendet. © Sammlung Verein HGKiD