Mehr Startnummern als je zuvor beim 24-Stunden-Lauf in Rodgau

Teilen

Voller Schwung rannten Teams und Einzelläufer am Samstag um 12 Uhr los. Im Lauf der nächsten 24 Stunden wurden dann doch so einige Beine schwer. © Sascha Eyssen

Kleine und große Spender lassen sich nicht lumpen: Der 24-Stunden-Lauf bringt mehr als 120 .000 Euro für die Behindertenarbeit in Rodgau.

Rodgau – Ein Superlativ war den Machern des 24-Stunden-Laufs bereits vor der 2023er Auflage sicher gewesen: So viele Startnummern für Teams und Einzelläufer (insgesamt 54) wie in diesem Jahr hatten sie noch nie vergeben. Und auch die Höhe der eingegangenen Spenden konnte sich wahrlich sehen lassen.

Der Verein „Gemeinsam mit Behinderten“ darf sich über 123. 188,80 Euro (Stand 14 Uhr) freuen. Im vergangenen Jahr waren es knapp 112 .000 an Spenden. Entsprechend positiv fiel das Fazit von Lothar Mark, dem Vorsitzenden des Kuratoriums der Stiftung Gemeinsam mit Behinderten, aus: „Wir sind sehr zufrieden.“ Lob gab es daher nicht nur für die Sportler, sondern auch für die vielen Unterstützer. „Es ist auch eine unglaubliche Leistung unserer Sponsoren, die immer wieder bereitstehen“, sagte Mark bei der Siegerehrung gestern Mittag.

Solo-Läuferin kommt auf 304 Runden beim 24-Stunden-Lauf in Rodgau

Der Sieg ging erneut ans Team „Die Schönen und die Biester“. Es besteht hauptsächlich aus Rodgauern und war entstanden, als Väter mit ihren Kindern gemeinsam für die gute Sache laufen wollten. Das Team hatte bereits 2022 mit einer Mischung aus jüngeren und erfahreneren Läuferinnen und Läufern (15 bis 58 Jahre) gewonnen. „Dass wir wieder gewinnen, damit hatten wir eigentlich nicht gerechnet, da in diesem Jahr sehr viele tolle und junge Teams am Start waren“, sagte Kapitän Kai Jansen, der in Stuttgart arbeitet und zwei Arbeitskollegen als Verstärkung gewinnen konnte. „Die Schönen und die Biester“ siegten mit 851 Runden vor dem Montessori-Campus Dietzenbach (834) und der „Dudenhöfer Affenbande“ (815).

Die meisten Spenden vereinte wieder das „Rotary-Dream-Team“ (37 .005 Euro) auf sich. Das hat jeden Euro, der auf seine Läufer gesetzt war, verdoppelt. 16 Einzelläufer gab es in diesem Jahr. Die fleißigste Solistin kam auf 304 Runden – knapp drei Marathons.

„Die Stimmung könnte besser nicht sein“, sagte Christian Goldmann, der Vorsitzende von „Gemeinsam mit Behinderten“, beim Start am Samstag. Gemeinsam mit seinen Vorstandskolleginnen Jutta Groha und Tanja Jakoby sowie Wolfgang Zolper, Vorstandsmitglied der Sparkasse Langen-Seligenstadt, schickte er die Teilnehmer auf die Strecke. Zolper durfte den Startschuss abgeben und hatte für die Sparkasse, die den Lauf von Beginn an unterstützt, mit 5 000 Euro auch die erste Großspende dabei. Das Geld ist für „Gemeinsam mit Behinderten“ sehr wichtig. So müssen etwa die Brandmeldeanlage und der Aufzug des Hauses Emmanuel im Zentrum von Jügesheim erneuert werden.

Spätsommer-Hitze beim 24-Stunden-Lauf in Rodgau

Willkommene Erfrischung: Die Gartendusche von Andreas Held hielt den Staub auf der Bahn in erträglichen Grenzen und die Läufer bei Laune. © Sascha eyssen

Wettertechnisch haben die Macher des 24-Stunden-Laufs in über vier Jahrzehnte schon reichlich Abwechslung erlebt. Am Wochenende war Spätsommer-Hitze angesagt. „Staub ist uns lieber als Regen“, meinte Christian Goldmann beim Blick auf die Aschenbahn im Sportzentrum in Dudenhofen. Schließlich wussten sich die Organisatoren zu helfen: Alle ein, zwei Stunden fuhr ein Auto mit einem 1000 Liter-Wassertank im Schlepptau die Bahn ab.

Der Kindergarten-Lauf ist beim 24-Stunden-Lauf nicht mehr wegzudenken. © Sascha Eyssen

Vor dem Lauf der „Großen“ war der Nachwuchs beim Kindergartenlauf im Einsatz. Nach dem Aufwärmprogramm vor der Bühne, auf der es Auftritte mehrerer Bands gab, machte der Nachwuchs eine Polonaise zum Start und rannte ebenso engagiert wie später die Erwachsenen um die Wette.

Dass sich das Engagement lohnt, zeigt sich Tag für Tag: „Wenn man durch Rodgau läuft, trifft man ständig einen unserer Hausbewohner. Die sind einfach mittendrin. Das ist ja damals unser Ziel gewesen und das haben wir erreicht“, sagt Christian Goldmann. (Sascha Eyssen)

Sport in Rodgau: Die Einradfahrerinnen und -fahrer des TSV Dudenhofen trainieren teilweise bis zu sieben Mal in der Woche. Auch, um auf die noch anstehenden Saisonhöhepunkte bestens vorbereitet zu sein.