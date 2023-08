Müll-Ärger in Rodgau geht weiter

Von: Ekkehard Wolf

Zu viel Müll für eine Tonne: Viele Gebührenzahler hadern mit der Zahl der Mindestleerungen. © Löw

Der Ärger über die Müllgebühren in Rodgau erreicht eine neue Stufe. Ein Bürger wirft den Stadtwerken vor, beim Widerspruch gegen den Gebührenbescheid mit zusätzlichen Kosten zu drohen.

Rodgau - Seit 1. Juli gelten in Rodgau höhere Abfallgebühren. Die Stadtwerke verschickten mit dem Gebührenbescheid auch eine Schlussabrechnung fürs erste Halbjahr.

Die Kritik daran konzentriert sich auf zwei Fragen: Erlaubt die städtische Abfallsatzung eine Erhöhung mitten im Jahr? Und: Darf dabei auch die Zahl der Mindestleerungen aufgeteilt werden?

Auch Armand Vissers (Nieder-Roden) hat Widerspruch eingelegt. „Mir geht es ums Prinzip“, sagt er. Die Bürger erwarteten zu Recht, dass sich die Verwaltung an geltende Vorschriften hält.

Als einschüchternd empfindet Vissers einen Satz im Widerspruchsbescheid, den ein Mitbürger von den Stadtwerken erhalten hat: „Sollten Sie Ihren Widerspruch bis zum (. . .) nicht zurückgenommen haben, werden wir diesen dem Anhörungsausschuss der Stadt Rodgau vorlegen. Bitte beachten Sie, dass dies mit Kosten verbunden sein kann.“

Mit „Anhörungsausschuss“ ist der Widerspruchsausschuss der Stadt gemeint. Er besteht aus vier Personen und hat die Aufgabe, sich mit Widersprüchen gegen Verwaltungsakte zu befassen. „Ein Widerspruchsverfahren ist meistens kostenlos“, sagte Bürgermeister Max Breitenbach gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Ein Blick in den Haushaltsplan bestätigt das. Seit Jahren sind die Einnahmen dieses Ausschusses mit 0,00 Euro kalkuliert.

Stadtwerke Rodgau: Kostenhinweis nicht als Drohung gemeint

„Der Hinweis auf mögliche Kosten war nicht als Drohung gemeint“, sagt Stadtwerke-Betriebsleiter Markus Ebel-Waldmann. Er sei lediglich aus formalen Gründen in der Antwort auf den Widerspruch enthalten gewesen.

Bei den Bürgergesprächen der Reihe „Rathaus vor Ort“ waren Stadt und Stadtwerke immer wieder auf die Abfallgebühren angesprochen worden.

„Es scheint ein komplexer Sachverhalt zu sein“, so Bürgermeister Breitenbach. Eine Gebührenerhöhung und -abrechnung mitten im Jahr sei wohl unstrittig. Schwieriger sei die Frage, ob auch die Mindestleerungen aufgeteilt werden dürfen. Die Stadt habe sich noch einmal an das Unternehmen gewandt, das die Gebühren kalkuliert habe.

Stadt Rodgau lässt Abfallsatzung prüfen

Die städtische Abfallsatzung enthält dazu unterschiedliche Aussagen. „Anrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr“, steht im ersten Absatz des Paragrafen 14. Der zweite Absatz enthält allerdings eine Öffnungsklausel. Eine Tabelle listet auf, wie viele Leerungen der Restmülltonne in einzelnen Monaten in der Gebühr enthalten sind. Diese Tabelle ist für den Fall notwendig, dass jemand nach Rodgau zieht oder aus Rodgau fortzieht. Ob sie auch bei der aktuellen Gebührenerhöhung gilt, ist umstritten – schließlich hat sich die Zahl der Mindestleerungen nicht geändert.

„Ich hoffe, dass wir bald verlässliche Antworten haben“, sagt Stadtwerke-Chef Ebel-Waldmann. Bei den Bürgergesprächen in den Stadtteilen bat er die Bürger um Geduld: „Wir prüfen sorgsam.“ Jedes einzelne Schreiben werde beantwortet. Bei Gebührenfragen müsse sich der städtische Eigenbetrieb genauestens an die Vorschriften halten: „Wir haben keinen Ermessensspielraum.“

Von einer großen Welle an Widersprüchen kann man laut Ebel-Waldmann nicht sprechen. Bei den Stadtwerken seien zwar 65 Schreiben zu diesem Thema eingegangen, aber nur etwa 30 formale Widersprüche.

Wer sich durch den Gebührenbescheid in seinen Rechten verletzt fühle, solle Widerspruch einlegen, riet Rechtsanwalt Paul Franz Weil (Jügesheim) neulich auf Anfrage unserer Zeitung: „Wird kein Rechtsmittel gegen den Bescheid, mit dem die Müllgebühren erhoben werden, eingelegt, so erwächst der Bescheid in Rechtskraft und muss bezahlt werden.“ (von Ekkehard Wolf)