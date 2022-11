Müllcontainer nachts in Flammen

Von: Ekkehard Wolf, Bernhard Pelka

Teilen

Die Feuerwehr Rodgau-Süd löschte brennende Mülltonnen auf einem Sammelplatz an der Schweriner Straße. © p/Feuerwehr Rodgau

Die Polizei sucht Brandstifter in Nieder-Roden und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nieder-Roden – Brandstifter haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Müllbehälter an der Schweriner Straße und der Unteren Marktstraße in Brand gesetzt, wie die Polizei berichtet.

Um 2.06 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr Rodgau-Süd zum Brand von Mülltonnen in die Schweriner Straße gerufen worden. Bei Ankunft drohte das Feuer vom Sammelplatz auf eine Garage und ein Wohnhaus überzugreifen. Durch schnelle Löschmaßnahmen war die Lage jedoch rasch unter Kontrolle.

Die Hausbewohner mussten zur Sicherheit erst einmal ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei nimmt an, dass niemand verletzt wurde.

Durch das Feuer wurden neben den acht Mülltonnen auch der Zaun sowie eine Garagenwand beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung der Polizei auf 5 000 Euro.

Zehn Minuten später wurden brennende Müllcontainer in der Unteren Marktstraße 18 gemeldet. Feuerwehrleute löschten die beiden Großraummüllcontainer innerhalb kurzer Zeit. Die angrenzenden Gebäude waren nicht in Gefahr. Der materielle Schaden an dieser Stelle wird laut Polizei mit mehreren hundert Euro angegeben.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Ost ermitteln nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Sie bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter z 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm melden. (bp/eh)