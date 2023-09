Nachbarschaft hilft

Von: Bernhard Pelka

Hochhäuser prägen das Erscheinungsbild von Nieder-Roden nahe der Seestraße und der Strandpromenade. In einem Hochhaus an der Strandpromenade ist nach einer Aufzugpanne jetzt Nachbarschaftshilfe angelaufen. © pelka

Nach der Aufzugpanne im Hochhaus Strandpromenade 6 vom vergangenen Montag läuft dort jetzt Nachbarschaftshilfe an. Ein Einkaufservice für betagte Bewohner wurde organisiert.

Nieder-Roden – Nach der Aufzugpanne im Hochhaus Strandpromenade 6 vom vergangenen Montag (wir berichteten) läuft dort jetzt Nachbarschaftshilfe an. In dem Gebäude leben einige betagte Eigentümer, die in ihrer Mobilität stark eingeschränkt sind und die teils das Haus nicht mehr ohne fremde Hilfe verlassen können – schon gar nicht ohne Aufzug. Der Aufzug wird für Reparaturarbeiten etwa 14 Tage lang still stehen. „Wir lassen aber keinen im Stich“, sagen Markus Becker und Walter Knauf entschlossen. Die beiden gehören dem Verwaltungsbeirat der Liegenschaft an.

Becker und Knauf haben einen Einkaufs- und Trageservice auf die Beine gestellt. „Wir gehen zum Einkaufen, in die Apotheke, bringen den Müll runter“, erläutern der Speditionskaufmann und der ehemalige Schrotthändler.

Becker spannt seine Söhne Louis und Leon noch ein, Knauf seinen Sohn Denis. „Es handelt sich um fünf bis sechs Parteien, die wir versorgen möchten.“ In die Notfallhilfe sind auch jüngere Mitbewohner eingebunden. „Wir sind bestimmt acht Leute, die zupacken werden.“

Beiratsmitglied Markus Becker an dem kaputten Aufzug. Er wird wohl 14 Tage lang still stehen. © Pelka, Bernhard

Auch hat sich dank viel Verständnis in der Mieterschaft eine Möglichkeit ergeben, in einem anderen Hochhaus nach oben zu fahren, um dann in der Hausnummer 6 mit den vollen Einkaufstüten wenigstens nur nach unten laufen zu müssen, statt sie beim Verteilen mühsam hoch zu schleppen. „Da sind wir sehr dankbar“, freuen sich Becker und Knauf über die Erleichterung.

Auf den Notfallservice macht Becker auf einem Onlineportal aufmerksam, das die Hausverwaltung für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage bereitstellt. „Da kann sich jeder einloggen.“ Die Miteigentümer Knauf und Becker haben gestern aber zusätzlich einen Aushang gemacht und in Frage kommende Hausbewohner persönlich angesprochen. „Keiner soll durchs Raster fallen.“

Am vergangenen Montagabend war der Aufzug ausgefallen. Die Feuerwehr befreite eine Frau und einen Mann. Becker und Knauf ist die Richtigstellung wichtig, dass der Aufzug nicht im 13. Stock stecken geblieben war, sondern im Erdgeschoss, etwa 75 Zentimeter über dem Boden. Dort hatte das Notbremssystem kurz nach dem Anfahren blockiert. Die Verwaltungsbeiräte betonen, nicht der Notdienst des Aufzugherstellers habe auf die Feuerwehr verwiesen, sondern die eingeschlossene Mieterin habe selbstständig die Wehr gerufen. Nach Darstellung von Becker und Aufzugswart Knauf war durch unsachgemäßes Beladen des Aufzugs mit einem extrem sperrigen Möbelstück oder durch rohe Gewalt und Vandalismus eine Klammer abgesprungen, die die Seitenwände der Kabine aus dünnem Stahlblech zusammenhält. Die Klammer habe den Transportgut durchgeschnitten, der Gurt sei dann aus dem 13. Stock ganz hinunter auf die Kabine gefallen und habe Elektronik beschädigt. „Der Aufzug war regelrecht eingewickelt.“

Das Haus Strandpromenade 6 gehört zur Wohnanlage Strandpromenade 2 bis 12. Nach Angaben der Verwaltungsbeiräte Markus Becker und Walter Knauf wurden die sechs Hochhäuser (bis zu 56 Meter hoch) 1972 fertiggestellt. 201 Parteien leben dort in Eigentumswohnungen. 20 Prozent seien vermietet, im Rest lebten Eigentümer – und das teils von Beginn an, heißt es. Viele sind mit den Häusern alt geworden. Der jetzt ausgefallene Aufzug ist erst vor drei Jahren neu eingebaut worden. Auch damals gab es einen Einkaufsservice.