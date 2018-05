Netto-Markt schließt in Jügesheim

In der Kasseler Straße 4

Jügesheim - Der seit Oktober 1995 bestehende Netto-Markt in der Kasseler Straße 4 in Jügesheim schließt am 16. Juni. Dies teilt die Netto Marken-Discount AG & Co. KG mit Sitz in Maxhütte-Haidhof auf Anfrage unserer Zeitung mit.