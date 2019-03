Neue Halle oder Reparatur?

Dudenhofen – Den Mitgliedern des TSV Dudenhofen steht eine wegweisende Entscheidung bevor. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung möchte sich der Vorstand beauftragen lassen, weitere Schritte für einen Hallenneubau zu unternehmen. Von Bernhard Pelka

Ausführliche Information und Abstimmung über dieses Thema sind auf Freitag, 22. März, ab 20 Uhr in der TSV-Halle an der Forsthausstraße terminiert. Die Sporthalle des TSV ist 60 Jahre alt. In diesen Jahrzehnten ist zwar immer wieder viel Geld in die Erhaltung des Gebäudes geflossen, trotzdem besteht Sanierungsbedarf. Es ist jetzt durchaus nicht so, dass der Sportbetrieb unter dem Zustand der Liegenschaft leiden würde. Reparaturen sind aber absehbar. Das betrifft auch dicke Brocken wie Heizung, Beleuchtung und Hallenboden. Von heruntergefallenen Fliesen im Sanitärtrakt ganz zu schweigen. Auch das Vereinslokal, die Kaminstube, könnte Handwerker vertragen. Die vier Kühlhäuser dürfen zwar noch betrieben werden. Sie laufen aber mit einem Kältemittel, das schon heute aus Umweltgründen nicht mehr nachgefüllt werden darf. Der Verein steht also längerfristig vor der Entscheidung, Geld bei der Bank aufzunehmen für Nachbesserungen. Oder er stellt einen Neubau hin, der im Idealfall finanzierbar wäre durch den Verkauf des 12.000 Quadratmeter großen Vereinsgeländes als teilerschlossenes Bauland.

Die 404 Quadratmeter Hallenfläche (inklusive Bühne) reichen schon lange nicht mehr aus, um das breite Sportangebot abzudecken. Deshalb weichen diverse Kurse und Trainingsmannschaften in andere Hallen aus: Claus-von-Stauffenberg-Schule, Freiherr-vom-Stein-Schule und ins Bürgerhaus. Hintergrund dessen ist auch, dass die Ein-Feld-Halle nicht teilbar ist. Sobald eine Gruppe darin trainiert, ist sie voll – selbst wenn dort zu diesem Zeitpunkt nur zehn Mann Sport treiben. Es ist derzeit vollkommen offen, welchen Weg der Verein wählt. Am 22. März wird sich entscheiden, was die Mitglieder wünschen.