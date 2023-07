Neues Leben wächst aus der Asche

Von: Bernhard Pelka

Auch junge Eichen drängen wieder nach oben. © pelka

Derzeit regnet es zwar ausnahmsweise. Aber die nächste Dürre kommt bestimmt. Und damit die Waldbrandgefahr. Wie geht der Forst mit verkohlten Flächen um? Wir waren mit Experten im Wald.

Rodgau – Kaum zu glauben: Zwischen verkohlten Resten von Bäumen wächst aus Zerstörung im Stadtwald neues Leben. Wo noch vor einem Jahr Flammen loderten, keimt frisches Grün. Forstamtsleiter Melvin Mika geht in die Hocke und greift nach einer jungen Kiefer. Behutsam lässt er die zarten Nadeln zwischen den Fingern von unten nach oben gleiten, schaut sich den Nachwuchs mit prüfendem Blick an und sagt nachdenklich: „Sobald es im Wald brennt, ist nicht nur der wirtschaftliche Schaden groß, sondern vor allem auch der ökologische. Hier haben wir Glück gehabt. Das Feuer ist kurz durchgerauscht, dann aber schnell von selbst erloschen.“

Melvin Mika begutachtet eine nachwachsende Kiefer. © Pelka, Bernhard

Mika und seine Kollegen Michael Kobras (Revierleiter Jügesheim) und Steffen Freckmann (Fachgebietsleiter Forst bei der Stadt) inspizieren im Jügesheimer Wald die Abteilung 98 nahe der Kreisquerverbindung und Dietzenbach. Dort hatte es direkt an einem Verbindungsweg, den Radfahrer, Spaziergänger, Freizeitsportler und Reiter gerne nutzen, im vergangenen Sommer gebrannt.

Die 300 Quadratmeter sind im Vergleich zu den großen Flächen, die der Brandstifterserie 2022 in Heusenstamm und Obertshausen zum Opfer fielen, zwar nicht beträchtlich. Es lässt sich aber auch dort gut erkennen, welche Möglichkeiten dem Forstamt bleiben, um nach Flächenbränden den verwundeten Wald wieder zu kurieren. Im Fall der 300 Quadratmeter setzen die Experten auf die Selbstheilungskräfte der Natur – und es gelingt!

Kobras hatte den Schaden bei der herkömmlichen Arbeit im Revier eher zufällig entdeckt. „Hier stand schon was – nachwachsende Buchen, Kiefern – alles verbrannt. Jetzt kommen zum Glück schon wieder auch kleine Eichen von selbst nach“, beschreibt der Revierförster die erfreuliche Entwicklung.

Nach größeren Bränden vertrauen seine Kollegen und er nicht allein auf eine solche Naturverjüngung, sondern pflanzen gezielt zwölf bis 14 verschiedene Baumarten an. Dabei setzen sie angesichts immer höherer Temperaturen auf klimastabile Bäume wie Ungarische Eiche, Vogelkirsche, Linden, Edelkastanien und Mehlbeere. Ahornarten machen sich auch gut. Das Ganze am besten terrassenförmig in verschiedenen Wuchshöhen, um Fallböen, wie sie 2019 im Jügesheimer Wald auf 65 Hektar verheerenden Schaden angerichtet hatten, keine so große Angriffsfläche zu bieten. „Sobald die Bäume lediglich eine Wuchshöhe haben, fallen sie in solchen Fällen wie 2019 um wie Dominosteine.“

Bei der Aufforstung verlassen sich die Fachleute nicht allein auf ihre Erfahrung. In Rodgau folgen sie vielmehr schon seit zwei Jahren einem Wiederbewaldungskonzept unter dem Arbeitstitel „Zukunftswald Rodgau.“ Es ist unter wissenschaftlicher Begleitung von Waldökologin Dr. Vera Holland (Uni Frankfurt) zusammen mit den Forstleuten entstanden. Holland beschäftigt sich seit 15 Jahren mit den Veränderungen europäischer Waldsysteme im Klimawandel.

Das Konzept sieht vor, einen ökologisch gesunden Mischwald zu entwickeln, der dem Klimawandel standhält. Es wird für Sturmschäden angewendet und nun auch zur Beseitigung der Folgen der zunehmenden Zahl von Waldbränden. Zehn Hektar sind in Jügesheim schon neu angepflanzt worden . „Wir sind auf einem guten Weg. Es wächst gut nach“, freut sich Freckmann.

In diesem Sommer gab es im Gebiet des Forstamts Langen bisher fünf Waldbrände. Um gewappnet zu sein, machen der städtische Waldbauhof und Hessenforst regelmäßig Waldbrandübungen zusammen mit der Feuerwehr – zuletzt am 2. Juni nahe der Waldfreizeitanlage Jügesheim. Dabei wurde auch geübt, wie man eine breite Brandschneise anlegt, die das Übergreifen der Flammen verhindert. Meist sind die Ursachen von Waldbränden Unachtsamkeit und Fahrlässigkeit. Die sorglos weggeschnipste Zigarette bei der Fahrradtour ist hier der Klassiker. Tatsächlich ist es erschreckend, wie viele Zigarettenstummel zum Beispiel auf den Waldparkplätzen an der Kreisquerverbindung K 174 auf dem Boden in unmittelbarer Nähe zum Bewuchs liegen.



Der Langener Forstamtsleiter Melvin Mika, Steffen Freckmann und Revierförster Michael Kobras appellieren: Keine Teelichter beim abendlichen Rendezvous im Wald. „Nehmt stattdessen LED-Kerzen!“Nicht in Waldrandnähe grillen. Funkenflug reicht, um Schlimmes anzurichten. Bloß keine Himmelslaternen steigen lassen. Die Kohle nach dem Rauchen einer Wasserpfeife nicht einfach auf den Boden schütten. „Am besten raucht man daheim auf dem Balkon. Die Kohle hat Zeit, die glüht unbemerkt langsam durch. Das wird im Wald gefährlich.“ Der Brennglaseffekt zersplitterter Glasflaschen hingegen ist ein Märchen. „Das funktioniert nur mit einer richtigen Lupe, die das Licht stark bündelt.“