Neues Personal beim Winterlauf

Verdiente Stärkung im Ziel. © eyssen

Organisationsteam besteht Premiere bestens

Jügesheim – Einiges war neu beim ersten Durchgang der 42. Auflage der Winterlaufserie. Im Vorfeld hatte es Wechsel im Organisationsteam des JSK gegeben, viele Helfer waren am Samstag erstmals bei der Traditionsveranstaltung im Einsatz.

So war es beispielsweise für Dominik Lindner aus der Badminton-Abteilung des JSK die Premiere als Helfer. Er betreute die Wertsachenaufbewahrung. „Kurz vor Laufbeginn, als die Leute noch schnell ihre Sachen loswerden wollten, war hier schon einiges los“, berichtete Lindner, der für einen Euro Aufbewahrungsgebühr die Sachen entgegennahm. Große und kleine Rucksäcke, Handys und Geldbörsen oder auch Autoschlüssel wurden abgegeben. „Da ist schon ein bisschen was zusammen gekommen“, konnte sich Dominik Lindner über mangelnde Arbeit nicht beklagen. Schließlich waren am Samstag immerhin 221 Männer und 96 Frauen auf der zehn Kilometer langen Strecke mit Start und Ziel im Stadion unterwegs.

„Über 50 Helfer aus verschiedenen Abteilungen sind heute mit dabei“, berichtete Manfred Ballüer, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtvereins, während der erste von vier Winterlauf-Durchgängen über die Bühne ging. Darunter waren zehn Mitglieder, die als Streckenposten im Dienst waren. Außerdem gab es unter anderem Helfer bei der Startnummern-Abholung oder auch Parkplatzeinweiser. Bereits am Freitag und dann noch einmal am Samstag waren die JSKler für Vorbereitungsarbeiten auf der Strecke unterwegs gewesen.

Im Vorfeld der 42. Auflage hatte sich beim JSK ein neues Organisationsteam gebildet. Nachdem der langjährige Organisationschef Detlev Gumbmann und weitere Helfer im März nach dem Finale der 41. Auflage ihren Abschied angekündigt hatten, sind nun Patrick Ellguth, der zudem neuer Leiter der JSK-Langlauf-Abteilung ist, Dieter Kley, Niels Schmalenbach und Manfred Ballüer von Seiten des Vereins die Ansprechpartner für die Winterlaufserie. Außerdem hat der JSK für die Organisation Troia Laufevents von Nina und Giuseppe Troia mit ins Boot geholt. Patrick Ellguth und Giuseppe Troia waren zudem als Führungsradfahrer für die schnellste Frau beziehungsweise den schnellsten Mann im Einsatz.

Bei der Hälfte der zehn Kilometer gab es erstmals einen Getränkestand. Nach dem nun professionell gestalteten Zieldurchlauf (mit großem Tor) konnten sich die Teilnehmer zudem an einem weiteren Stand mit Bananen, Getränken und Riegeln bestens versorgen.

Erstmals wurde auch Kinderbetreuung angeboten. Neu waren zudem die Siegerehrungen der Tagessieger, die künftig die Seriensiegerehrungen, die nach dem letzten Durchgang stattfinden, ergänzen. Für alle Serienläufer - die also mindestens drei der vier Läufe absolviert haben - gibt es im Februar eine Finisher-Medaille.

Insgesamt konnten sich die Organisatoren über einen reibungslosen Verlauf des ersten Durchgangs freuen, der unter anderem dank der Tagesbesten Romain Wyndaele und Tania Moser auch in sportlicher Hinsicht für positive Schlagzeilen sorgte. Wyndaele verpasste den Streckenrekord am Samstag nur knapp.

Näheres in einem weiteren Artikel im Sportteil unserer zeitung. ey

Elsbeth Barth vom Lauftreff Jügesheim entschied bei ihrem Heimspiel die Altersklasse W80 für sich. © Sascha Eyßen

Auch an der Startnummernausgabe hatten die Helfer des JSK jede Menge zu tun. © Sascha Eyßen