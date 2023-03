Neustart der offenen Gärten in Rodgau

Von: Bernhard Pelka

Noch sind die Stühle im Garten Deichmann leer, aber schon bald wird sich das Kleinod zum Serenadenkonzert füllen. © p/Deichmann

Seit 2007 zeigen Rodgauer zur Aktion „Offene Gärten“ im Sommer ihre grünen Wohnzimmer. Die farbenfrohe Veranstaltung blüht nach der Corona-Pause wieder auf am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 18 Uhr.

Rodgau - Wer Spaß daran hat, nach der entbehrungsreichen Zeit Gäste zu sich nach Hause ins Grüne einzuladen, muss sich bis Mitte April bei Margarete Krause anmelden unter Telefon 06106 21973 oder per E-Mail unter wumkrause@gmx.de. Wer möchte, kann sich auch noch einen Künstler in den Garten holen, der am 18. Juni dort seine Arbeiten ausstellt. Ein Getränkeangebot wäre nett, ist aber keine Pflicht.

„Bis Mitte April muss feststehen, wer mitmacht. Sonst wird’s knapp mit der Organisation. Es handelt sich ausdrücklich nicht um einen Wettbewerb. Keiner muss fürchten, dass sein Garten nicht sehenswert oder vorzeigbar wäre. Jeder kann präsentieren, was er möchte. Es kommt allein auf die Vielfalt an“, wirbt Margarete Krause fürs Mitmachen.

Es sei mit der Teilnahme keinerlei Verpflichtung verbunden – etwa zu einer weiteren Teilnahme im nächsten Jahr oder zur Mitgliedschaft in einem Verein. „Wir haben zwar einen Stammtisch, den Teilnehmer gerne besuchen. Aber auch der ist vollkommen freiwillig.“

Um auf den 18. Juni aufmerksam zu machen, wird ein Flyer herausgegeben, der die Teilnehmer kurz vorstellt und Interessenten zum Beispiel die Adressen vermittelt, an denen es sich loht, einmal vorbeizuschauen. Auch die Internetseite offene-gaerten-rodgau.de wird nach der langen Zwangspause wiederbelebt. Erstes Interesse deutet sich schon an, sodass die Organisatoren schon jetzt nicht mit leeren Händen dastehen und bei null anfangen müssen: „Sieben Teilnehmer haben wir schon“, freut sich Margarete Krause. In der Spitze waren es in Vorjahren bis zu 20 gewesen.

Ein Höhepunkt der „Offenen Gärten“ ist von jeher das Serenadenkonzert im weitläufigen Garten von Harald und Barbara Deichmann in Dudenhofen am Eppertshäuser Weg 3. Erstmals findet es schon eine Woche vor dem grünen Festival, also am 11. Juni von 19 bis 22 Uhr, statt. Für die Veranstalterfamilie bedeutet diese Terminwahl weit weniger Stress – sind die Deichmanns doch auch bei den „Offenen Gärten“ eine feste Größe.

Die Gäste dürfen sich auf Gesangs- und Instrumentalgruppen freuen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. April unter Telefon 06106 285873 (Deichmann).

Zu hören sind die Lokalmatadoren „Quattro Cantores“ mit Rudolf Vogl, Karl-Heinz Kühnle, Harald und Helmut Deichmann, der Darmstädter Jazzchor „Mix Singers“, das Oktett „Geb 8“ mit Schubertliedern und die „Prosecco-Kehlchen“ aus Heusenstamm mit Schlagern.

Die Zuhörer erleben auch eine Premiere. Seinen ersten Auftritt überhaupt hat an diesem Abend das „Kreisler-Duo“ (Geige, Klavier) aus Groß-Zimmern. Die Moderation liegt in den bewährten Händen von Barbara Deichmann. (bp)

So bunt wird der Frühling: Ralf und Bernd Fischer mit den ersten Primeln aus den eigenen Gewächshäusern an der Blumenau. © Wolf