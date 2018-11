Unbekannte setzen BMW in Brand

Nieder-Roden - Am Mittwochvormittag haben Unbekannte einen Geländewagen in Brand gesteckt. Die Polizei sucht Zeugen.

An dem an der Oberen Marktstraße geparkten BMW X3 ist Polizeiangaben zufolge erheblicher Sachschaden entstanden. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr und gaben an, dass ein Geländewagen in Höhe der Hausnummer 13 brenne. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die Kriminalpolizei und begann umgehend mit der Spurensicherung. Sie geht derzeit von Brandstiftung aus und bittet Zeugen, Anwohner und Passanten, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069-8098-1234 zu melden. (ses)

