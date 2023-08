Nur Mut zum rabiaten Schnitt

Von: Bernhard Pelka

Teilen

ICH MACH’ DAS MAL Redaktionsleiter Bernhard Pelka als Hilfsplatzwart

Der Benzinmotor der Heckenschere stirbt gerne ab. Deshalb heißt es: am besten mit Vollgas durchs Gestrüpp. © kley / P

Rodgau – Verflixte Heckenschere. Dauernd stirbt der Benzinmotor ab. Der will bei Laune, also Drehzahl, gehalten sein. Sonst wird’s nichts mit Heckekürzen. Aber das empfindliche Zusammenspiel aus Drehzahl und Schnittleistung will gelernt sein. Die Dosis macht’s. Wie so oft. Beim Startvorgang mit dem fummeligen Seilzug sowieso. Aber auch beim Schneiden. Zu wenig Gas heißt: Die Messer der Heckenschere bleiben kraftlos in den Ästen stecken und die Maschine stirbt ab. Zuviel Gas bedeutet indessen weniger Kontrolle. Da ist schnell mal eine hässliche Kerbe ins saftige Grün geschnitten.

Ich mag es zwar sehr, in der wenigen Freizeit im heimischen Garten zu wurzeln. Und der Schnitt von Thuja, Eibe, Rose, Obstbäumen & Co. ist mir als früherem Kleingärtner durchaus vertraut. Aber im weitläufigen Maingau-Energie-Stadion der Sport-Kultur-Gemeinschaft Rodgau (SKG) herrschen andere gärtnerische Gesetze als im privaten Grün. Im Stadion am Weichsee geht es auf 90 000 Quadratmeter Fläche ums schnelle Metermachen und nicht um feinsinnige Gartenästhetik auf vergleichsweise kleinem Grundstück.

Genci Kodra mäht von Hand dort, wo eine Profifirma mit ihrem großen Rasentraktor nicht hinkommt. Zum Beispiel den schmalen Spielfeldrand. © pelka

Der Bewuchs an 900 Metern Zaun, zahlreiche Sträucher und Bäume rings um die Spielfelder, 7 000 Quadratmeter Wege, 1500 Meter Rinnsteine und 120 Entwässerungsgullis müssen von herabfallendem Blattwerk und Ästen frei gehalten werden. Nicht zu vergessen das Rasenmähen an Stellen, zu denen der große Rasentraktor nicht hinkommt. Zum Beispiel rings um die Torpfosten, an den Eckfahnen, hinterm Tor und am Spielfeldrand.

Also heißt es für SKG-Platzwart Genci Kodra und mich: Vollgas geben und ratternd ohne Rücksicht auf Verluste mit der Heckenschere durchs Gestrüpp. Bloß keine vorsichtige Zurückhaltung. Klotzen und nicht kleckern. Das wird mir klar, als Profi Kodra mir zeigt, wie man’s richtig macht. Unter seinen Händen ist die Hecke von teils garstigem Wuchs ruckzuck in Form gebracht. Na, also. Es geht doch! Jetzt noch schnell den Grünschnitt zusammen rechen – und ab damit in die Tonne.

Das wäre auch was für zuhause: Der Laubbläser erspart lästiges Kehren – sofern man’s richtig anpackt. © kley / p

Darin sammelt sich alles, was später zur die Kompostanlage in Dudenhofen kommt. So will es die Untere Naturschutzbehörde. Die SKG würde zwar gerne auf dem eigenen Gelände selbst kompostieren. Im Wasserschutzgebiet ist das aber verboten.

Etwas geschickter stelle ich mich mit dem Laubbläser an, dessen knatternden Antrieb ich mir wie einen Rucksack auf den Rücken schnalle. Das Teil ist ebenfalls ein Profigerät der renommierten Marke Stihl und macht mächtig Wind. Das wär’ auch was für daheim, denke ich mir so bei der Arbeit. Das Gassekehren wäre im Nu erledigt.

Mein Auftrag im Stadion ist freilich ein anderer. Blätter, Schmutz und kleine Äste, die der Wind auf die Stufen der Tribüne am Rasenplatz geweht hat, müssen aufs Spielfeld gepustet werden. Dort will Genci Kodra das Schnittgut mit dem Rasenmäher mulchen für die Komposttonne – da setzt Regen ein. Zum Glück ist der kräftige Schauer so schnell vorbei, wie er gekommen war. Also arbeiten wir zunächst weiter. Wer seinen Arbeitsplatz im Freien hat, darf sich an einer Dusche vom Himmel eh nicht stören.

Es ist gar nicht so einfach, die tanzenden Blätter mit dem Laubbläser in die richtige Richtung zu dirigieren. Die Ecken an der Tribüne und die Abflussrinnen sind besonders problematisch. Dort bilden sich unberechenbare Luftwirbel, die das Laub in alle Himmelsrichtungen verteilen. Ich muss schon ein paarmal hin- und herlaufen und die Ausreißer einfangen, bis die Tribüne endlich einigermaßen sauber ist. Dabei ist wieder die Dosierung der Leistung des Geräts eine kleine Herausforderung. Auch wird das Ding mit der Zeit auf dem Rücken relativ schwer. Vor allem aber macht es lästigen Krach. Zum Glück trage ich außer Helm und Schutzbrille auch Ohrenschützer: Ausrüstung, die mir der SKG-Platzwart zur Verfügung gestellt hat, damit nichts ins Auge geht, sobald der Laubbläser loslegt. Deshalb bleibt es, als der Regen dann doch immer stärker wird und wir die Arbeit einstellen, bei einer leicht versauten Jeans und ein paar grünen Flecken auf dem Hemd. Doch selbst die gehören zu den schönen Erinnerungen an den kurzen, aber lehrreichen Job als Hilfs-Platzwart der SKG.

Serie: Die Reihe unserer Selbstversuche setzt morgen Redakteur Michael Löw mit dem ersten Karatetraining seines Lebens fort.