Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) sucht im Landkreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis mehrere Häuser nach Drogen ab - und wird fündig.

Update vom Donnerstag, 12. Januar, 14.40 Uhr: Wie der Ermittlungskomplex der Staatsanwaltschaft Darmstadt gemeinsam mit der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift“ des Zollfahndungsamts Frankfurt sowie dem Hessischen Landeskriminalamt jetzt mitteilt, sind am Mittwoch, 11. Januar, insgesamt sechs Männer im Alter zwischen 20 und 60 Jahren wegen des Verdachts des bandenmäßigen Anbaus und Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge festgenommen worden.

Bei den aktuell noch andauernden Maßnahmen wurden durch die Ermittler der Zollfahndung und der Polizei zwei professionell betriebene Marihuanaplantagen im Main-Kinzig-Kreis und im Landkreis Offenbach ausgehoben.

Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen, die seit Dezember 2022 gegen den 53-jährigen Hauptbeschuldigten geführt wurden, sei es am Mittwochmittag gelungen, zwei zuvor lokalisierte Plantagen durch Spezialkräfte des Hessischen Landeskriminalamts, des Polizeipräsidiums Frankfurt und der Bundespolizei zu betreten und die Tatverdächtigen festzunehmen. Einer der Täter wurde in seinem Fahrzeug festgenommen und diverse verkaufsfertige Betäubungsmittel sowie eine griffbereite Waffe sichergestellt.

Razzia rund um Offenbach und Hanau: Mehrere Drogen und Geld beschlagnahmt

Bei den anschließenden Durchsuchungs- und Spurensicherungsmaßnahmen in insgesamt elf Gebäuden seien bislang mehr als 1280 Marihuanapflanzen, sowie weitere Betäubungsmittel sichergestellt worden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Dazu zählen unter anderem knapp vier Kilogramm Marihuana, mehr als fünf Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Haschisch, 500 Gramm Crystal Meth und 50 Gramm Kokain sowie drei Schusswaffen und ein Schalldämpfer.

Zudem wurden bei zwei Tätern insgesamt 8100 Euro Bargeld beschlagnahmt, welches sie bei ihrer Festnahme mitführten. Die sechs festgenommenen Beschuldigten sollen noch am Donnerstag (12. Januar) dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt werden.

Drogen-Razzia rund um Offenbach und Hanau - Große Mengen Rauschgift sichergestellt

Erstmeldung vom Donnerstag, 12. Januar, 10.40 Uhr: Großer Polizeieinsatz am Mittwoch (11. Januar) rund um Offenbach und Hanau: Ermittler des Hessischen Landeskriminalamts, des Zolls und der Staatsanwaltschaften Darmstadt und Frankfurt zogen eine großflächige Drogen-Razzia im Landkreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis durch. Wie das Zollfahndungsamt auf Nachfragte mitteilte, wurden mehrere Objekte durchsucht, unter anderem in Rodgau und Nidderau. Es bestehe der Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Berichten zufolge gelang der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) dabei ein großer Fahndungserfolg. Die Ermittler sollen mehrere hundert Kilo Rauschgift sichergestellt haben. Ein Sprecher des Zollfahndungsamts wollte diese Meldung am Donnerstag weder bestätigen noch dementieren. Bundesweit wäre ein solch großer Drogenfund äußerst selten.

+ Die Einsatzkräfte stellten bei der Razzia große Mengen Rauschgift sicher. © 5.VISION.NEWS

Mutmaßlich mehrere Festnahmen bei Drogen-Razzia in den Kreisen Offenbach und Main-Kinzig

Die Reporter von 5VISION.NEWS, die bei der Razzia vor Ort waren, vermuten, dass es im Zuge der Hausdurchsuchungen auch zu mehreren Festnahmen kam. Die Polizei hat auch diese Nachricht bisher nicht bestätigt. Die Einsatzmaßnahmen sollen laut 5VISION.NEWS mehrere Stunden bis in den späten Abend angedauert haben. Im Rahmen der Geländestürmung sei es zudem zum gewaltsamen Öffnen mehrerer Türen gekommen. An den Maßnahmen seien laut Zollfahndungsamt auch Spezialkräfte beteiligt gewesen. Weitere Details zu dem Einsatz sollen in den kommenden Tagen öffentlich gemacht werden. (nhe)

